Ensi vuonna tapahtuu? Kolmas iso kännyköiden käyttöjärjestelmä

Sen jälkeen kun lopetti Android-yhteistyön kiinalaisenkanssa, on entinen kännykkäjätti ollut vapaapudotuksessa käytännössä kaikissa Kiinan ulkopuolisissa maissa.Huawei ei kuitenkaan ole lannistunut, vaan on pala kerrallaan rakentanut omaa käyttöjärjestelmäänsä,Tai oikeastaan tähän saakka on ollut harhaanjohtavaa puhua täysin omasta käyttöjärjestelmästä, sillä Harmony on pohjannut käytettävyytensä pitkälti siihen, että siihen on sisältynyt eräänlainen Androidin yhteensopivuuden takaava mekanismi. Eli Android-sovellukset ovat toimineet Harmonyn päällä sellaisenaanMutta Kiinan valtio haluaa riuhtaista itsensä irti länsimaisesta teknologiasta ja siihen saumaan Huawein ongelmat ovat tavallaan osuneet kuin nappi silmään. Yhtiö on pakon edessä kehittänyt omaa, Googlesta riippumatonta ratkaisuaan eteenpäin, tukeutuen lähinnä Kiinan omaan markkinaan. Kiinassahan "oikeat" Android-valmistajatkaan eivät toimita kännyköitään Googlen palveluilla varustettuna, sillä Google ei operoi lainkaan Kiinassa.

Kiinan markkinasta Harmonylla on jo 13% markkinaosuus ja se on lähes tasoissa iPhonen markkinaosuuden kanssa.Ensi vuonna nähdään kuitenkin ensimmäistä kertaa testi sille, miten vahva Huawein asema Kiinassa oikeasti on. Yhtiö aikoo nimittäin ottaa täyden irtioton Androidista vuonna 2024 - eli Androidin sovellukset eivät enää jatkossa toimi lainkaan Huawein uusissa kännyköissä.Riski on melkoinen, sillä Androidin markkinaosuus on Kiinassa noin 75% ja muutos tarkoittaa sitä, että yksikään tuttu ja turvallinen sovellus ei enää toimi Huawein uusilla kännyköillä, elleivät sovelluskehittäjät tee niistä kokonaan Harmonya varten luotuja uusia versioita. Tähän ongelmaanhan mm. Windows Phone aikanaan pitkälti kaatui: kun suosituimmat sovellukset puuttuivat, ei alusta saanut myöskään käyttäjiä - ja kun käyttäjiä oli vähän, ei sovelluskehittäjiäkään alusta kiinnostanut.Toki Kiinassa tilanne voi olla eri: valtio voi hyvinkin ystävällisesti pakottaa suurimmat sovelluskehittäjät tukemana myös Huawein käyttöjärjestelmää. Huawei kertoo, että sen nykyisellä HarmonyOS löytyy jo yli miljardista laitteesta, mutta mukana ovat myös mm. yhtiön älytelevisiot. Lisäksi on epävarmaa tulevatko nykyiset laitteet päivittymään uuteen, "Android-vapaaseen" HarmonyOS:n versioon.On myös mielenkiintoista leikitellä ajatuksella siitä, miten Huawei pärjäisi länsimaiden markkinoilla kännykällä, jossa eivät toimi Android-sovellukset lainkaan. Suurimmat sovellusjätit,lukuunottamatta, ovat pitkälti amerikkalaisia. Ja on vaikea nähdä, että ne innostuisivat tukemaan käyttöjärjestelmää, jolla ei ole Kiinan ulkopuolella käytännössä lainkaan käyttäjiä.