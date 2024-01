Samsungin tuleva Galaxy Fit3 paljastui kokonaan

löytyy täysiverisiä älykelloja, joista uusimpia ovat Galaxy Watch6 -sarjan kellot . Nämä laitteet ovat hyviä hyvinvoinnin ja liikunnan seuraamiseen, mutta yritykseltä on kuitenkin luvassa pian nimenomaan kuntoiluun suunnattu puettava Galaxy Fit3. Laitetta ei vielä ole virallisesti julkaistu, mutta erilaiset vuodot ovat käytännössä paljastaneet kaiken tulevasta.Galaxy Fit3 lisättiin jo hetkellisesti Samsungin nettisivuille ja nyt luotettavista vuodoista tunnettu Evan Blass on julkaissut X-tilillään enemmän tietoja laitteesta.Galaxy Fit3 tulee saataville useissa väreissä. Laitteen runko on alumiinia ja se on saanut 5ATM- ja IP68-luokitukset veden- ja pölynkestävyydelle.

Laitteessa on 1,6-tuumainen AMOLED-näyttö, joka nähtävästi tukee automaattista kirkkauden säätöä. Näyttö tukee kosketusta ja kyljestä löytyy yksi painike. Käyttöjärjestelmänä toimii nähtävästi jonkinlainen Samsungin oma kevyt viritelmä, joka käyttää One UI -käyttöliittymää. Akunkestoksi luvataan mukavat 13 päivää.Galaxy Fit3 tukee yli 100 urheilutilaa. Se osaa seurata sykettä, askeleita, unta ja stressiä. Galaxy Fit3 -laitetta voi käyttää puhelimen kameran etälaukaisijana, ohjata puhelimen musiikkia ja vastata viesteihin. Galaxy Fit3 tukee myös kaatumisen tunnistusta, ja laite tällöin ehdottaa avun soittamista.Galaxy Watch -älykelloihin nähden Fit3:ssa on puutoksia. Siinä ei ole sisäänrakennettua GPS:ää, lähimaksuominaisuutta, mikrofonia tai kaiutinta. Myös EKG-mittaus laitteesta puuttuu.Galaxy Fit3:n hinta tai saatavuus ei vielä ole tiedossa, mutta oletettavasti julkaisu tapahtuu pian.Ranteeseen puettavien laitteiden lisäksi Samsung aikoo tämän vuoden aikana esitellä oman älysormuksensa , jota käytetään terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisessa.