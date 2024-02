Garmin Forerunner 165 -kellot sopivat kaikentasoisille juoksijoille

julkisti-malliston, joka sisältää Forerunner 165 - ja Forerunner 165 Music -mallit. Nämä juoksukellot ovat kohtuuhintaisia ja sopivat valmistajan mukaan kaikentasoisille juoksijoille. Uudet mallit sijoittuvat noin vuosi sitten julkaistujen Forerunner 265 -kellojen alapuolelle.Valmistajan mukaan Forerunner 165 -kellot ovat siis kohtuuhintaisia. Tässä kohden se tarkoittaa sitä, että 165 maksaa 299 euroa ja 165 Music 349 euroa. Forerunner 265 -kelloihin verratessa hinta on selvästi alhaisempi, sillä näiden suositushinta on 519 euroa.Eroja näiden mallien välillä löytyy jonkin verran. 265 -kellosta löytyy kaksi kokoa (42 ja 46 mm), kun taas 165:sta löytyy yksi koko, joka asettuu näiden väliin (43 mm). 165 Music -versio on myös kooltaan 43 millimetriä, ja se mahdollistaa kappaleiden tallentamisen Spotify-, Deezer- tai Amazon Music-palveluista suoraan kelloon.

Forerunner 165 -kelloissa on sisäänrakennettu GPS-paikannus, mutta Forerunner 265-malleissa se on tarkempi monikaistaisen GPS:n myötä. Lisäksi 265:ssa on edistyneempi sykemittaus.165-kelloissa on 1,2 tuuman AMOLED-näytöt. Kosketuksen lisäksi ohjelmistoa ohjataan viiden painikkeen avulla.Juoksemiseen on tarjolla runsaasti ominaisuuksia. Reaaliaikaiset tehotiedot ja tärkeiden juoksutietojen, kuten tahti, askelpituus ja maakosketuksen kesto, mittaus ranneanturilla auttavat parantamaan juoksukuntoa. Kello ja sovellus osaavat antaa vinkkejä yksilöityjä vinkkejä harjoitteluun. Harjoitusvaikutus puolestaan näyttää harjoittelun vaikutuksen kuntoon.Kellosta löytyy yli 25 lajiprofiilia, joihin kuuluvat muun muassa polkujuoksu, avovesiuinti, pickeball, tennis, sekä uusia harjoituksia voima- ja HIIT-harjoitteluun, joogaan ja pilatekseen.Kellot seuraavat yöllistä unta sekä torkkuja. Aamuisin kello pisteyttää unen ja antaa vinkkejä unenlaadun parantamiseksi. Veren happisaturaatiota seurataan kellon ympäri. Kellot tukevat Garmin Pay -lähimaksua.Lue: Garmin Forerunner 265 arvostelu