Arvostelussa Garmin Forerunner 265: Kun yhtiö kerrankin kuuntelee asiakkaitaan, saadaan lopputuloksena lähes täydellinen keskihintainen urheilukello

Eli kyseessä on häpeilemättömästi urheilukellolta näyttävä kapistus, joka ei yritäkään kosiskella bisnesihmisiä, vaan kertoo suoraan ulkonäöllään millaisesta kellosta on kyse.

Kellosta on tarjolla kaksi eri kokoa: Forerunner 265 on näistä isompi, Forerunner 265S puolestaan pienempi. Kellojen ainoat erot ovat siis ulkoisessa koossa, näytön koossa ja akun koossa. Testissämme ollut kello oli nimenomaan isompi malli.

Vastaavasti kellon oikealla kyljellä painikkeita on kaksi. Näistä ylempi on merkitty selväsanaisesti "Run"-tekstillä, sillä kyseinen painike toimii suorituksen aloittamisen painikkeena.

Näyttö on merkittävä muutos Forerunner-sarjassa, sillä vuosikausia käytössä ollut matriisinäyttö on nyt hylätty ja tilalle on tuotu ihastuttavan selkeä ja kirkas 1,3 tuuman OLED-näyttö. Tarkkuutta näytöllä on 416x416 pikseliä.

Garminin ylemmän tason kelloille tyypillinen viiden fyysisen painikkeen avulla tapahtuva navigointi on aluksi varsin kinkkinen opeteltava. Asiaa ei mitenkään auta se, että kellossa on niin valtava määrä toimintoja ja ominaisuuksia, että niiden sekamelskaan hukkuu varsin helposti.

Mutta edeltäjäänsä, Forerunner 265:een nähden mukaan on tuotu kenties kestävyyttäkin tärkeämpi tieto: Garmin Forerunner 265:ssa on mukana harjoitteluvalmius -tieto .

Ainoa merkittävä tieto, joka Garmin Forerunner 265:sta puuttuu kalliimpiin malleihin, kuten Garmin Forerunner 955:een verrattuna, on stamina . Stamina eli kestävyys on siis tieto siitä, paljonko virtaa kropassa on vielä jäljellä, kun olet vaikkapa juoksulenkillä. Tiedon avulla voisi arvioida esim. pitääkö jo katkaista juoksulenkki ja suunnata kotia kohti vai otetaanko vielä lisää kilometrejä mittariin.

Testijakson aikana vuorokaudessa kertyi keskimäärin 1,5 tunnin ajan kellolla seurattua liikuntaa - ja näillä tiedoilla Forerunner 265 todellinen akkukesto oli noin 4 vuorokautta . Lukema on matriisinäyttöä käyttäneeseen edeltäjäänsä, Forerunner 255:een, verrattuna vuorokauden lyhyempi. Mutta tulos on silti erinomainen omassa hintaluokassaan.

Omissa testeissämme testaamme kellot aina niin, että näyttö on asetettu pysyvästi kirkkaimmalle tasolle, käytössä on always-on-display ja kaikki mahdollinen terveystieto kerätään talteen ympäri vuorokauden. Ainoastaan yöksi kellon näytön kirkkauden annetaan himmentyä.

Valitettavasti Garminin lataus vaatii edelleen yhtiön omaa latausjohtoa. Lisäksi latausjohdon toinen pää on vanhaa leveää USB-A -mallia. Eli matkalle mukaan pitää muistaa napata aina laturin johto - ja USB-A -liittimellä varustettu seinälaturi.

Kello ei tue langatonta latausta.

Garmin Forerunner 265 vs Garmin Forerunner 265s

Kuten mainittua, Garmin Forerunner 265:sta on myynnissä kaksi eri versiota: "täysikokoinen" Forerunner 265 sekä pienempi Forerunner 265s.

Näiden kahden ero on vain ja ainoastaan niiden fyysisessä koossa, eli kaikki toiminnot ovat identtiset molempien kellojen välillä.

Pienempi fyysinen koko tuo kuitenkin muutamia pakon sanelemia eroja kelloille: Forerunner 265s näyttö on hieman pienempi ja pienemmällä tarkkuudella varustettu kuin isoveljensä. Lisäksi 265s:n akku on aavistuksen verran pienempi, mutta pienemmästä näytöstä johtuen pienemmän mallin akkukeston kerrotaan olevan parempi kuin isossa mallissa. Emme testanneet pienempää mallia, mutta oletamme sen todellisen akkukeston asettuvan samoihin kuin isoveljensä - pienempi akku kompensoitunee pienemmällä näytöllä.

Tarkemmin näiden kahden mallin eroista voit lukea Forerunner 265 vs Forerunner 265s vertailustamme.

(Huom! Edeltäjässä eli Forerunner 255:ssa oli tarjolla myös erilliset "Music"-mallit, mutta näitä ei 265:n osalta ole enää tarjolla. Tämä siksi, että musiikkitoiminnot ovat nyt mukana molemmissa malleissa eikä malleja, joista musiikkitoiminnot puuttuisivat, enää ole 265-sarjassa lainkaan)

Muut ominaisuudet

Garminin Forerunner-sarja ei yritäkään kosiskella varsinaisia älykellofaneja, vaan keskittyy olemaan puhtaasti urheilukello - ja olemaan hyvä siinä.

Mutta joitain älykellojen perusominaisuuksia Forerunner 265:sta löytyy kuitenkin. Puhelimeen saapuvien sovellusten ilmoitukset voi peilata näkymään myös kellossa ja perinteisiin tekstiviesteihin voi myös vastata etukäteen valituilla pikavastauksilla.

Musiikkia voidaan toistaa kahdella tavalla: joko kellolla ohjataan puhelimessa toistuvaa musiikkia, siten että vaikkapa Spotifyn toiston voi pistää paussille, hypätä seuraavaan kappaleeseen, jne suoraan kellon kautta.

Lisäksi Forerunner 265:ssa on omaa tallennustilaa ja siihen voidaan ladata erillinen Spotify-sovellus ja kappaleita offline-toistoa varten. Näin musiikkia voidaan toistaa suoraan kellosta Bluetooth-kuulokkeisiin ja puhelimen voi halutessaan jättää myös kotiin lenkin ajaksi.

Varsinaisia asennettavia sovelluksia Garmin Forerunner 265:een ei käytännössä ole olemassakaan: muutamia musiikkisovelluksia ja uusia urheilulajeja voidaan ladata, mutta vaikkapa Facebookin sovellusta tai WhatsAppia Forerunneriin ei pysty asentamaan.

Pienenä bonuksena Garmin Forerunner 265 tukee myös lähimaksuja, yhtiön oman Garmin Pay -maksujärjestelmän kautta. Suomessa kelloon voi yhdistää mm. Danske Bankin, Nordean ja Aktian pankkikortit. Kortin yhdistämisen jälkeen kaupassa lähimaksut onnistuvat käyttämällä kelloa lähimaksulukijan päällä.

Yhteenveto

Garmin Forerunner 265 on malliesimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun yhtiö kerrankin kuuntelee asiakkaitaan.

Sen edeltäjä, arvostelussamme mainiosti pärjännyt Forerunner 255, oli jo varsin erinomainen urheilukello. Mutta me, kuten ilmeisesti monet muutkin, kaipasimme kelloon paria parannusta. Ja ne saatiin.

Vanha matriisinäyttö on korvattu kirkkaalla ja selkeällä OLED-näytöllä. Harjoitteluvalmius on tuotu mukaan treenitietoihin. Edeltäjässä ollut pieni hidastelu on korjattu, todennäköisesti vaihtamalla kellon suoritin nopeampaan. Ja mukaan on tuotu myös kosketusnäyttö.

Tällaisenaan Forerunner 265 edustaa Garminin uuden malliston edullisinta todellista urheilukelloa. Valitettavasti edullinen tarkoittaa tässä tapauksessa noin 450 euron hintalappua.

Mutta Forerunner 265:sta on vaikea - hintalapustaan huolimatta - keksiä enää mitään todellisia puutteita. Se on kevyt, tarkka ja nopea urheilukello, jossa on lähes kaikki mahdollinen mitä urheilukellolta voi ylipäätään vaatia.

Vaihtoehdot

Garmin Forerunner 265 isoimmat haastajat tulevat oikeastaan Garminin oman valikoiman sisältä. Hieman suolainen hintalappu saattaa houkutella katselemaan edeltäjää, Forerunner 255:sta vahvasti sillä silmällä. Kelloilla on tällä hetkellä hintaeroa jo lähes 200 euroa. Ja vaikka 265:ssa on OLED-kosketusnäyttö ja mm. harjoitteluvalmiuden tila, on hintaero varsin kova, kun Garmin Forerunner 255 ja Forerunner 265 väliset erot ovat muutoin kovin pienet.

Garminin kalliimmasta päästä taas löytyy mm. Fenix 7 ja Epix 2 heille, ketkä haluavat metallirunkoisen kellon. Fenix 7 sisältää myös kellossa itsessään toimivan navigaation sekä sisäänrakennetut kartat - temput, joita Forerunner 265:sta ei löydy.

"Oikeita" älykelloja etsivälle taas suosittelemme tutustumaan vaikkapa Samsung Galaxy Watch 5 -sarjaan tai mahdollisesti jopa Apple Watch -sarjaan.

Plussat

Nopea ja tarkka GPS

Erittäin tarkka ja lyhyellä viiveellä oleva sykkeen seuranta

Kevyt

Laajat terveystiedot

OLED-näyttö

Pitkä akkukesto

Miinukset