WhatsAppin superturvalliseen kilpailijaan, Signaliin, saapui odotettu ominaisuus: puhelinnumerot poistuvat näkyvistä

on tunnettu äärimmäisen vahvasta salauksestaan. Päästä-päähän salauksen lisäksi pikaviestin ei myöskään kerää käyttäjästään käytännössä mitään tietoja Signal jopa vahvisti salaustaan syksyllä 2023 , varautumalla ns. "salausmaailmanloppuun" eli kvanttitietokoneiden saapumiseen.Mutta palvelussa on silti yksityisyyden kannalta yksi ongelmallinen seikka. Se on tietysti puhelinnumero. Eli vaikka viestiminen on tietoturvallista, on viestimisen vuoksi kuitenkin pakko jakaa puhelinnumero vastapuolen kanssa. Tällöin täysin anonyymia viestimistä ei voida taata, kun puhelinnumero pitää kuitenkin hankkia jotain kautta - ja se voidaan useimmissa maissa yhdistää ihmiseen. Suomessa pre-paid -liittymissäkin vaaditaan henkilöllisyyden selvittäminen ennen liittymän avaamista.

Etenkin diktatuureissa toimivien toisinajattelijoiden tai toimittajien kannalta vaatimus julkisesta puhelinnumerosta on vaikea.Signal kertoi loppuvuodesta 2023 ryhtyvänsä toimiin asian korjaamiseksi ja kertoi tuovansa puhelinnumeron rinnalle myös käyttäjänimet. Käyttäjänimen voisi jakaa vapaammin ja käyttäjänimeä käytettäessä, Signalin asetuksista saa kytkettyä kokonaan pois oman puhelinnumeron näkymisen keskustelukumppanille. Eli oman Signal-käyttäjätunnuksensa voisi halutessaan jakaa vaikkapa sosiaalisessa mediassa julkisesti, mahdollistaen salattujen viestien vastaanottamisen - mutta paljastamatta omaa puhelinnumeroaan.Toimintoa ryhdyttiin kehittämään suljetussa ympäristössä loppuvuodesta 2023, mutta nyt Signal on vihdoin tuomassa toiminnon käyttöön kaikille käyttäjilleen. Alunperin Signal suunnitteli tekevänsä käyttäjänimistä valittavissa olevia eli puhelinnumero olisi näkynyt kaikille keskustelukumppaneille oletusarvoisesti ja se olisi pitänyt asetuksista kääntää erikseen päälle.Sittemmin suunnitelmat ovat muuttuneet ja nyt käyttäjänimet korvaavat puhelinnumerot kokonaan , ellei nimenomaan erikseen halua asettaa puhelinnumeroaan näkyviin.Ne käyttäjät, joilla on jo puhelinnumerosi yhteystiedoissaan, näkevät puhelinnumerosi keskustelujen yhteydessä jatkossakin, mutta muiden osalta puhelinnumeron sijaan näkyy vain käyttäjänimi. Lisäksi oman Signal-profiilin löytymisen puhelinnumeron perusteella voi estää, kytkemällä erillisen asetuksen päälle Signalin asetuksista.Toiminto on tulossa lähiviikkoina kaikille Signal-käyttäjille, mutta innokkaat voivat kokeilla ominaisuutta jo nyt Signalin beta-version kautta Signalin käyttöönottoon vaaditaan edelleen puhelinnumero, mutta uuden ominaisuuden tultua käyttöön, sitä ei tarvitse enää jakaa kenellekään - ja halutessaan sen avulla ei myöskään löydy Signalista. Käyttäjänimen voi joko jakaa sellaisenaan kontakteilleen, mutta myös yhteystietoon linkkaavien QR-koodien luonti on mahdollista.Signal haluaa painottaa erikseen sitä, että käyttäjänimet ja Signalissa näkyvä ihmisen nimi ovat kaksi täysin eri asiaa. Käyttäjänimi on siis eräänlainen pysyvä tunniste, samaan tapaan kuin vaikkapa useissa sosiaalisen median kanavissa käytössä olevat käyttäjätunnukset.