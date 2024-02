Asus julkaisee pian Zenfone 11 Ultran

on vahvistanut julkaisevansa 14. maaliskuuta-puhelimen.Kyseessä on tietyllä tavalla mielenkiintoisesta julkaisusta. Viime vuosien aikana Asus on ollut käytännössä ainoa Android-valmistaja, joka on tuonut markkinoille pieniä, mutta tehokkaita puhelimia. Ja ne ovat olleet vieläpä hyviä sellaisia, sillä Zenfone 10 sai mainiot arviot Puhelinvertailun arvostelussa Zenfone 11 Ultra tulee kuitenkin olemaan suurempi. Huhujen ja vuotojen mukaan teknisiltä ominaisuuksilta Zenfone 11 Ultra tulee muistuttamaan yhtiön hiljattain julkaistua ROG Phone 8 Prota . Etupuolelle on luvassa 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja 144 hertsin virkistystaajuudella ja sisälle on luvassa Qualcommin uusin ja tehokkain Snapdragon 8 Gen 3 -piiri.Akun osalta luvassa olisi 65 watin tuella varustettu 5500 mAh akku. Taakse odotetaan kolmea kameraa.

Tiedotteen mukaan Zenfone 11 Ultra tulee sisältämään myös erilaisia tekoälyominaisuuksia.Nyt siis Asus julkaisee suurikokoisemman puhelimen, mutta uutta pienempää laitettakin valmistajalta sopii edelleen odottaa - tai näin me ainakin toivomme. Aiemmissa malleissa ei ole ollut mitään lisänimiä numeron päätteeksi, joten toivottavasti Zenfone 11 on varattu pienemmälle laitteelle.Jo aiemmin Asus kommentoi huhuja , joiden mukaan Zenfone-sarja lopetattaisiin kokonaan ja jatkossa tarjottaisiin vain ROG Phone -pelipuhelimia.