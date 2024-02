Kuusi vuotta sitten syntyi melkoinen myrsky, kun WhatsApp nosti ikärajaansa Suomessa , kieltäen palvelun käytön alle 16-vuotiailta koko Euroopassa.Nyt tilanne on jälleen muuttumassa ja WhatsApp muuttaa palvelunsa ikärajaa koko Euroopan Unionin alueella, siis myös Suomessa.. Muutos astuu voimaan 11. huhtikuuta, 2024. Siihen saakka ikäraja on nykyisen tasolla, eli ennen huhtikuuta palvelua ei saa käyttää vanhemman luvallakaan, jos käyttäjä on alle 16-vuotias.Muutoksen taustalla on WhatsAppin mukaan halu yhtenäistää WhatsAppin ikärajat maailmanlaajuisesti.