Suomalainen HMD esitteli uutta brändiään

"Seitsemänvuotisen matkamme aikana olemme saavuttaneet yhdessä paljon. Suunnitelmana on tehdä vielä enemmän nyt, kun esittelemme maailmalle uuden HMD:n. Haluamme olla positiivisen ja kannattavan muutoksen suunnannäyttäjä monibrändistrategiallamme: kehitämme uusia HMD-alkuperäislaitteita, luomme Nokia-puhelimia ja teemme yhteistyötä tunnettujen kumppaneiden kanssa", sanoo Jean-Francois Baril, HMD:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Suomalaineneli Human Mobile Devices esitteli Barcelonan MWC-messuilla uutta brändiään ja tulevaisuutta. Jo aiemmin HMD julkaisi omat verkkosivunsa laitteilleen HMD on tunnettu aiemmin Nokia-puhelimista, joita se on tehnyt vuodesta 2016 lähtien. Nokia-puhelinten myyntiä jatketaan tulevaisuudessakin, mutta niiden lisäksi HMD alkaa luomaan uusia HMD Original -laitteita.





Vielä HMD ei uusia puhelimia julkaissut, mutta tällaisia on luvassa heinäkuun aikana. Yksi tulevista uutuuksista on The Barbie Flip Phone. HMD kertoo sen olevan tyylikäs retrosimpukkapuhelin.

"Vuosi sitten esittelimme HMD:n ensimmäisen itsekorjattavan puhelimen ja saimme loistavan vastaanoton. Nyt haluamme asettaa itsellemme uusia tavoitteita ja viedä korjattavuuden käsitystä yhä eteenpäin. Yhä useammat ihmiset etsivät helposti korjattavia laitteita, jotta he voisivat pitää puhelimensa käytössä pidempään – säästää vaivaa ja rahaa korjauksissa. Olemme innoissamme siitä, että voimme tehdä tästä prosessista mahdollisimman helpon tästä kesästä alkaen," sanoo James Robinson, HMD:n varatoimitusjohtaja, Eurooppa, Amerikka ja Enterprise.

HMD:lta löytyy pari helposti itsekorjattavaa puhelinta, ja jatkossakin tällaisia laitteita on luvassa. HMD:n mukaan tänä kesänä HMD-laitteiden korjattavuus nousee seuraavalle tasolle, sillä näytön korjaamiseen tarvittavien vaiheiden määrä vähenee huomattavasti.





Lisäksi HMD julkaisi ensimmäisen version kehittäjille ja yritykselle suunnatusta innovaatioalustasta. Se sisältää suunnittelutiedostoja ja ohjelmistointegraatiota koskevia tietoja, jotka ovat nyt saatavilla HMD:n verkkosivuilla. Näiden tietojen avulla kehittäjät voivat tuoda lisäominaisuuksia esimerkiksi kuoriin.