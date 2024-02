Nokia-puhelimista vastaava HMD avasi puhelimia varten oman nettisivunsa

Suomalainen, joka vastaa Nokia-brändiä käyttävistä puhelimista, avasi HMD.com -verkkosivun , josta jatkossa puhelimet löytyvät. Samalla puhelimet poistettiin näkyvistä Nokia.com -sivustolta.Muutoksen taustalla on se, että HMD eli Human Mobile Devices aikoo tulevaisuudessa julkaista puhelimia omalla HMD-brändillä. Lisätietoa näistä suunnitelmista kuullaan helmikuun aikana Mobile World Congress (MWC) -messuilla.Toistaiseksi HMD.com -sivustolla on esillä Nokia-puhelimia, mutta Tietoa meistä -sivulla on esillä mahdollisesti tulevasta vihjaileva kuva. Esillä on puhelin, jonka muotoilu muistuttaa vanhoja Nokian Lumia-malleja.

Nykyisissä Nokia-puhelimissa on panostettu muun muassa kestävyyteen ja niitä voi helposti korjata itse . Lisäksi ensimmäisiä Nokia-puhelimia aloitettiin juuri valmistamaan Euroopassa . Oletettavasti näillä linjoilla HMD aikoo tulevaisuudessakin jatkaa.