OnePlus Watch 2 käyttää Wear OS -käyttöjärjestelmää ja vaihtaa kahden piirin välillä akunkeston pidentämiseksi

Samsungin uusimmat Galaxy Watchit saavat Suomessa vahvan haastajan:n myötä. Kyseessä on Galaxy Watch -kellojen tapaisesti Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää hyödyntävästä kellosta eli oikeasta älykellosta. Watch 2 on heti ennakkomyynnissä ja varsinainen myynti alkaa 4.3. Watch 2:n suositushinta on 329 euroa.Värivaihtoehdot ovat Black Steel (musta ranneke) ja Radiant Steel (tummanvihreä ranneke). Koon osalta tarjolla on vain suuri 47 millimetrin koko.Suuri koko kuitenkin tuo etunsa, sillä sisälle on saatu mahdutettua isohko akku (500 mAh). OnePlus lupaa kellolle jopa 100 tunnin akunkeston, kun aina oleva näyttö (AOD) ei ole käytössä. Puhelinvertailun OnePlus Watch 2 testissä kellon todettiin sopivan aina päällä olevan näytön kera pari vuorokauden akunkestoon, ja sisäänrakennetun GPS:n kanssa akkua piisaa jopa 18 tunniksi virransäästötilassa.

"Olemme tehneet merkittäviä päivityksiä Wear OS:n hybridikäyttöliittymään tukeaksemme uusia ominaisuuksia OnePlussan innovatiivisessa kaksimoottorisessa arkkitehtuurissa", sanoi John Renaldi, Wear OS tuote- ja suunnittelujohtaja Googlelta. "Yhteistyömme ansiosta OnePlus Watch 2 vaihtaa huomaamattomasti matalatehoisen ja korkean suorituskyvyn piirien välillä, tarjoten monipuolisen ja ensiluokkaisen älykellokokemuksen optimoidulla akunkestolla."

Akun lataus tapahtuu mukana tulevan latausalustan kanssa, eikä langallinen lataus onnistu lainkaan.Esimerkiksi Samsungin Galaxy Watch 6 -kelloihin verratessa akunkestoa on saatu venytettyä pidemmäksi erilaisemmalla ratkaisulla. Watch 2 käyttää siis Wear OS 4 -käyttöjärjestelmää, mutta kellossa on myös toinenkin käyttöjärjestelmä sekä oma järjestelmäpiiri kummallekin järjestelmälle.Wear OS 4 tarjoaa kattavat ominaisuudet. Käyttöjärjestelmä esimerkiksi mahdollistaa erilaisten sovellusten käytön ja lähimaksaminen Google Walletilla. Käyttöjärjestelmää pyörittää Snapdragon W5 -piiri, jonka parina on 2 gigatavua RAMia ja 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Tämän piirin lisäksi käytössä on BES2700 MCU Efficiency -piiri. BES2700 Efficiency -piirisarja käyttää RTOS-järjestelmää, joka käsittelee taustatoimintoja ja yksinkertaisia tehtäviä. Näin akkua ei kulu niin sanotusti turhaan taustalla.OnePlus lupaa kellolle parin vuoden päivitystuen.





OnePlus Watch 2 on kooltaan 47 millimetriä ja siinä on 1.43-tuumainen pyöreä AMOLED-näyttö 466 x 466 pikselin tarkkuudella. Kirkkaus yltää parhaimmillaan 1000 nitiin.



Kotelo on ruostumatonta terästä, ja kello on saanut kestävyyden osalta 5ATM+IP68- ja MIL-STD-810H -luokitukset eli kello kestää vettä 50 metriin asti. Painoa ilman ranneketta on 49 grammaa ja sellaisen kanssa (22 mm) 80 grammaa.









Kosketuksen lisäksi kelloa hallintaa kahdella painikkeella. Ylempi painike pyörii, mutta se ei kuitenkaan ohjaa kelloa millään tavalla.



Hyvinvointiin ja kellon hallintaan varten käytetään OHealth-sovellusta. Kello toimii kaikissa Android-laitteissa, mutta iOS-tukea ei löydy ollenkaan.



Watch 2 tukee yli 100 urheilulajin seurantaa. Esimerkiksi sulkapallossa OnePlus Watch 2:n OHealth-sovellus voi seurata tarkkoja tietoja, kuten lyönnin voimaa ja nopeutta. Juoksunseurannassa käyttäjät voivat mitata tarkasti esimerkiksi askeltiheyttä, maksimaalista hapenottokykyä (VO2 max) ja maakosketusaikaa.



OnePlus Watch 2:ssa on myös tarkka kaksoistaajuus GPS, joka pystyy vastaanottamaan L5-GPS-signaaleja yleisesti käytettyjen L1-signaalien lisäksi. Kahden erillisen antennin käyttö molempaa GPS-signaalia kohden parantaa entisestään käyttäjän paikantamisen tarkkuutta ja luotettavuutta.



Lisäksi kello seuraa unta, sykettä, stressiä ja muuta. Toistaiseksi OnePlus ei ole kehittänyt minkäänlaista body battery -toimintoa, joka kertoo käyttäjän jäljellä olevan energiatason. Myöskään treenien jälkeistä palautumistaa kello ei osaa kertoa.



329 eurolla OnePlus Watch 2 haastaa Galaxy Watch 6 -kellot. Watch 2:n heikkoutena täytyy kuitenkin mainita se, että tarjolla on vain yksi koko (kahdessa eri värissä) ilman omaa verkkoyhteyttä (LTE). Samsungilta löytyy myös pienempää kokoa sekä LTE-vaihtoehtoja.