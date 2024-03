Helmikuussa edulliset puhelimet menestyivät, mutta myös huippupuhelimet kävivät kaupan

Operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet tilastonsa helmikuun myydyimmistä puhelimista. Lisäksi DNA ja Elisa jakoivat tiedot myydyimmistä älykelloista.Helmikuussa hankittiin runsaasti erilaisia edullisia malleja, mutta myös uusimmat huippupuhelimet menestyivät.Esimerkiksi DNA:lla on kärjessä Samsungin keskitason Galaxy A54, jonka perässä tulee neljä iPhonea. Näistä kolme ovat iPhone 15 -sarjaan kuuluvia.Elisalla puolestaan kuluttajien osalta kärjessä on OnePlussan vuoden 2024 huippumalli eli OnePlus 12, joka sai Puhelinvertailun arvostelussa mainiot arviot . Toisena Elisalla on myös OnePlussan malli, edullisempaan kategoriaan kuuluva Nord CE 3 Lite.Myös OnePlussan alkuvuoden toinen uutuusmalli, OnePlus 12R, nähtävästi kiinnostaa käyttäjiä, sillä Telialla tämä laite nousi kolmanneksi. Tällekin laitteelle Puhelinvertailu antoi hyvät arvosanat testissä Telialla kärkipaikan otti iPhone 13 ja toisena on Samsungin Galaxy A14 4G. Gigantilla esille nousee Motorola Moto e13, joka on toisena. Muiden valmistajien osalta esille nousee Honor, jonka Honor X6a- ja Honor 90 Lite-puhelinmallit ovat kumpikin sekä DNA:n että Elisan kuluttaja-asiakkaiden listoilla.Kellojen osalta DNA:lla selvän voiton vei Apple. Peräti neljän ensimmäisen sijan voittokulun aloitti Watch Series 9 GPS, jota seurasivat Watch SE GPS 2023- ja Watch Series 9 GPS+Cellular -mallit. Myös Xplora ja Huawei ylsivät myydyimpien listan kärkikymmenikköön.Elisalla puolestaan älykellojen listalla Huawei Watch GT 4 jatkoi toista kuukautta peräkkäin myydyimpänä kellona. Lasten kellopuhelimia löytyy myös listalta, korkeimmalle ylsi Xplora XGO3 sijoittuen listan sijalle 3.

DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat helmikuussa 2024

Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord 3 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Honor X6a Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy S23 FE 5G Samsung Galaxy A25 5G Honor 90 Lite 5G OnePlus 12 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat helmikuussa 2024

Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A14 LTE 4G Samsung Galaxy A05s 4G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy S24 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille helmikuussa 2024

OnePlus 12 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A14 5G Honor X6a Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Honor 90 Lite 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille helmikuussa 2024

Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus 12 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 5G OnePlus Nord 3 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille helmikuussa 2024

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A14 4G OnePlus 12R 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A54 5G Motorola E13 4G DS Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille helmikuussa 2024

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy S23 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A14 LTE

Gigantin myydyimmät puhelimet helmikuussa 2024

OnePlus Nord CE3 lite 5G Motorola Moto e13 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A54 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet helmikuussa 2024

Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 15 5G OnePlus Nord 3 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A05S LTE Samsung Galaxy X-Cover 5EE LTE Samsung Galaxy A15 LTE Honor 90 Lite 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet helmikuussa 2024

Apple Watch Series 9 GPS Apple Watch SE GPS 2023 Apple Watch Series 9 GPS+Cellular Apple Watch SE GPS+Cellular 2023 Xplora XGO3 Huawei Band 8 Apple Watch Ultra 2 Huawei Watch GT 4 Apple Watch Ultra Huawei Watch FIT Special Edition Samsung Galaxy Watch4 Garmin Venu SQ 2 Honor Watch 4 Garmin Venu 2 Samsung Galaxy Watch6 4G

Elisan myydyimmät älykellot helmikuussa 2024