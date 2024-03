Nothingin Phone (2a) on vahva ehdokas 359 euron hinnalla

julkisti kolmannen puhelimensa. Uusi malli kantaa nimeäja se näiden kahden aiemman puhelinmallin väliin.Takaapäin puhelin erottuu massasta erikoisella ulkonäöllään. Takana on kaksi kameraa keskitetysti yläosassa ja niitä ympäröivät muutamat kaistaleet valaistusta. Viime vuoden syksyllä julkaistuun Nothing Phone (2) -malliin verratessa valaistusta on vähemmän, mutta valaistus kykenee tuottamaan samoja efektejä.Phone (2a):n takaosan kamerat ovat kumpikin 50 megapikselin sellaisia. Pääkamerassa on optinen kuvanvakain (OIS) ja toinen kamera on ultralaajakulma 114 asteen näkökentällä. Telekameraa laitteessa ei ole, mutta toisaalta Nothing ei ole laittanut taakse myöskään mitään turhia 2 tai 5 megapikselin makrokameroita, joita yleisesti edullisimmissa laitteissa on.Edessä on 32 megapikselin etukamera, joka kykenee ottamaan Full HD 60 fps -videota.

Ensimmäisten arvioiden mukaan kameroiden suorituskyky on tasoa hyvä, mutta mitään ihmeellistä niiltä ei kannata odottaa.Itse laitteen suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 7200 Pro -piiri, joka tuottaa hyvää tehoa peruskäytössä, mutta raskaammassa käytössä, kuten pelaamisessa, tehot saattavat loppua kesken. Suorituskyky on kuitenkin parantunut, kun laitetta vertaa Nothingin ensimmäiseen malliin, Nothing Phone (1) :een.RAM-muistia on 8 tai 12 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua.Virtaa antaa 5000 mAh:n akku, joka latautuu 45 watin latauksella. Itse pakkauksessa kuitenkin toimitetaan vain USB-C-kaapeli.Etupuolella on 6,7-tuumainen Full HD AMOLED-näyttö 1300 nitin kirkkaudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa 5G, Bluetooth 5.3, Wifi 6, NFC, sormenjälkilukija, stereokaiutin ja IP54-luokitus.Käyttöjärjestelmänä perustuu Android 14 -versioon. Nothing lupaa laitteelle päivityksenä 3 Android-versiota ja 4 vuotta tietoturvaa.Värivaihtoehdot ovat musta, harmaa ja valkoinen. 8+128 gigatavun version hinta on 359 euroa ja 12+256 gigatavun version hinta 419 euroa.Phone (2a) tarjoaa varsin kattavat ominaisuudet niin sanotussa keskihintaluokassa. Se haastaa muun muassa Samsungin Galaxy A54 :n ja OnePlussan Nord 3 :n.