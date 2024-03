Samsungin suositut Galaxy A -sarjan puhelimet saavat seuraajat 11. maaliskuuta

on vahvistanut sosiaalisen median tileillään julkaisevansa seuraavat Galaxy A-sarjan älypuhelimet maanantaina 11. maaliskuuta.Julkaisuvuoronsa saavat Galaxy A35 5G ja Galaxy A55 5G. Ne toimivat seuraajina Galaxy A34 5G- ja Galaxy A54 5G-malleille, jotka ovat Suomessakin menestyneet erittäin hyvin. Laitteet usein nähdään kärkisijoilla kuukauden myydyimpien puhelinten listoissa.Tulevat laitteet liittyvät Galaxy A15 -, Galaxy A25- ja Galaxy A05s-puhelinten joukkoon, jotka ovat jo Suomessa saatavilla.Virallisesti Samsung on paljastanut Galaxy A35 5G- ja Galaxy A55 5G-laitteista vain muutamia tietoja.Ainakin Galaxy A55 5G:ssa on alumiinirunko ja kuvaamisen osalta etenkin vähäisen valaistuksen otokset pitäisi onnistua mainiosti. Kummallekin mallille luvataan neljä suurta Android-päivitystä ja viiden vuoden ajan tietoturvaa. Laitteet tulevat saataville Android 14 -versiolla, joten aikanaan niiden pitäisi saada Android 18.

Myös suorituskyvyn luvataan olevan parempaa. Tämä olikin itsellä yksi selkeä miinus Galaxy A54:n kohdalla Samsungin tulevat laitteet ovat kuitenkin jo päätyneet useiden vuotojen kohteeksi.Vuotojen mukaan Galaxy A55 saa 50 megapikselin pääkameran, 12 megapikselin ultralaajakulman, 5 megapikselin makron ja 32 megapikselin etukameran. Galaxy A35:ssa on puolestaan 50 megapikselin pääkameran lisäksi 8 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin makro ja 13 megapikselin etukamera.Galaxy A55:ssa suorituskyvystä vastaa nähtävästi Samsungin Exynos 1480 -piiri, kun taas A35:ssa on Exynos 1380. Etupuolelle kumpaankin on luvassa 6,6-tuumainen AMOLED-näyttö.