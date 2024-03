Helvetti jäätyi, lähes: Apple sallii sittenkin sideloadingin iPhoneille, sovelluksia voi asentaa suoraan verkkosivuilta, mutta...

kipuilee pahasti-lainsäädännön kanssa. DMA-laki pakotti Applen avaamaan iPhonen ekosysteemiä ennenkuulumattomalla tavalla , mutta yhtiö kapinoi vaatimuksia vastaan askel askeleelta.DMA vaati, että iPhone-käyttäjien pitää voida asentaa sovelluksia muualtakin kuin Applen rautanyrkissä olevasta App Store -sovelluskaupasta. Androidillahan käyttäjät voivat vapaasti asentaa sovelluksia mistä tahansa, vaikkapa vain lataamalla sovelluksen verkkosivuilta ja noudattamalla APK-tiedostojen asennusohjeita Mutta Apple ei tällaiseen lähtenyt, vaan yhtiö keksi "vaihtoehtoiset sovelluskaupat". Eli kuka tahansa voi rakentaa App Storen kanssa kilpailevan sovelluskaupan, mutta sovelluskauppa pitää ensin asentaa iPhonelle App Storen kautta. Ja vasta sitten vaihtoehtoisesta sovelluskaupasta voi ladata sovelluksia puhelimelleen.

Ilmeisesti Euroopan Unioni on sitä mieltä - varsin ymmärrettävästi - että kuvatunkaltainen kikkailu ei ole omiaan luomaan todellista kilpailua App Storen ja muiden sovelluskauppojen välille.Nyt Apple on tekemässä täyskäännöksen ja sallimassa sideloadingin iPhonelle . Eli iPhone-käyttäjät voisivat asentaa sovelluksia suoraan vaikkapa sovelluskehittäjän verkkosivuilta - tai vaikkapa Githubista.Mutta tietenkään Apple ei tee tästäkään aivan yksinkertaista. Sovelluskauppojen ohi sallittaisiin vain sellaisten sovellusten asentaminen, jotka Apple on itse ensin hyväksynyt asennettavaksi. Lisäksi sovelluskehittäjät, jotka haluavat jaella sovelluksiaan tällä tavalla, joutuvat maksamaan Applelle ns. Core Technology -maksuja. Kyseiset maksut voivat etenkin suosittujen ohjelmien kohdalla kivuta satoihin tuhansiin tai jopa miljooniin euroihin vuositasolla. Etenkin ilmaisohjelmien jakeluun malli on täysin mahdoton, sen hinnan vuoksi.Myöskään aivan pikkusovellukset eivät lupaa verkkosivuilta tapahtuvaan asennukseen saisi, sillä Apple varaa oikeuden ainoastaan sellaisille sovelluksille, joita on asennettu App Storen tai muiden sovelluskauppojen kautta vähintään miljoonaan iPhoneen viimeisen 12kk aikana.Sideloading on tulossa käyttöön lähiaikoina - ja koskee ainoastaan Euroopan Unionia. Muualla maailmassa sovelluksia voi jatkossakin asentaa vain ja ainoastaan Applen oman App Storen kautta.