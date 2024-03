Applen kuristusote loppui: Nämä asiat muuttuivat iPhonella tänään, huomasitko?

Uudet kauppapaikat

Jos asensit tiistain ja keskiviikon välisenä yönä jakeluun tulleen uusimmaniPhonelle, saatoit törmätä uuteen ja ihmeelliseen kysymykseen.Oikeastaan ainoa näkyvä asia, jonka uusi päivitys toi suomalaisille käyttäjille, oli Applen oman selaimen,, esittämä kysymys. Selain kysyi, haluatko jatkaa Safarin käyttämistä puhelimesi oletusselaimena. Sen lisäksi esille ponnahti myös liuta muuttuneita käyttöehtoja. Ja siinäpä se.Mutta taustalla muuttui paljon.pakotti Applen hellittämään kuristusotetta, jota se oli pitänyt iPhonesta aina sen julkaisusta lähtien. Taustalla on Digital Markets Act (DMA) -laki, joka laittoi jättimäiset teknologiafirmat ruotuun isolla kädellä, myös Applen.Tällä hetkellä EU ja Apple vääntävät vielä kättä siitä, pitääkö Applen sallia myös ns. sideloading laitteilleen. Sideloading tarkoittaa siis sitä, että puhelimelle voisi asentaa sovelluksia mistä tahansa osoitteesta, vaikkapa suoraan sovelluskehittäjän sivuilta ladattuna tai vaikkapa

Selaimen vaihto

Lähimaksu onnistuu muillakin kuin Apple Paylla

Älä lomaile liian kauaa

Ei koske iPadia

Toistaiseksi Apple ei tätä salli.Sen sijaan Applen App Storeen saapuvat lähiviikkoina ensimmäiset vaihtoehtoiset sovelluskaupat. Todennäköisestitunnettuon yksi ensmmäisistä, joka tällaisen sovelluskauppasovelluksen tuo tarjolle.Lataamalla App Storesta toisen kauppapaikan puhelimelle, voi kyseistä kauppapaikkaa käyttää sen jälkeen App Storen kanssa rinnakkain. Eli osan sovelluksista voi halutessaan ladata edelleen App Storesta ja puolestaan osan sovelluksista voi asentaa halutessaan toisesta sovelluskaupasta.On oletettavaa, että ensimmäiset uudet kauppapaikat koettavat saada isoimpia sovelluskehittäjiä ja pelejä valikoimiinsa, halvemmilla hinnoilla kuin mitä ne maksaisivat App Storesta ladattuna.Aivan ensimmäiseksi uudeksi sovelluskaupaksi ehtii kuitenkin yrityksille tarkoitettu, yrityssovelluksiin keskittyvä saksalainen Mobivention , jonka sovelluskauppa aukeaa 7.3.2024. Apple joutuu nyt ensimmäistä kertaa sallimaan iPhonelle myös muut selaimet . Tähänkin saakka iPhonelle ja iPadille on toki ollut saatavillaja useita muita selaimia.Mutta oikeasti iPhonen Chrome ja Firefox ovat olleet vain Safari-selain, jonka päälle on liimattu Chromen/Firefoxin ulkonäkö. Apple on pakottanut kaikki selaimet käyttämään omaa Safarin selainmoottoriaan.Nyt tilanne siis muuttuu ja Firefox on jatkossa "oikea" Firefox - ja voi olla hyvinkin todennäköistä, että Firefoxin lisäosatkin tulisivat käyttöön, kuten ne Androidille jo saapuivat . Eli mainossuodatukset, erilaiset värimaailmaa parantavat lisäosat, jne.Jatkossa myös iPhonen NFC-lähimaksujen rajapinta on avoin, eli pankit ja vaikkapa K- ja S-kaupat voivat tarjota lähimaksuja ja bonuskorttien lukua suoraan omien sovellustensa kautta, ilman Apple Payta. Androidillehan S-bonuskortti tuli kännykkään jo viime vuonna ja S-ryhmässä varmasti selvitellään vastaavaa ratkaisua myös iPhonelle.Kaikki uudet vapaudet koskettavat vain ja ainoastaan Euroopan Unionin asukkaita ja EU:n fyysistä aluetta.Apple on linjannut omalle tiukalle tyylilleen sopivasti, että kaikki tässä mainitut vapaudet menetetään, jos lomailee EU:n ulkopuolella . Lyhyet matkat EU:n ulkopuolella eivät vielä vaikuta asiaan, mutta pitkähkötmatkat Euroopan ulkopuolella sulkevat vaihtoehtoiset sovelluskaupat ja estävät muun kuin Safarin käyttämisen.Lisäksi vapaudet eivät koske muita kuin eurooppalaisia, eivät edes lomamatkalla. Eli pitkälle Euroopan reissulle saapuva amerikkalaisturisti ei voi asentaa uusia sovelluskauppoja, eikä asentaa "oikeaa" versiota Chromesta puhelimeensa.Vaikka iPhone ja iPad käyttävät teknisesti lähes identtistä käyttöjärjestelmää, eivät muutokset koske lainkaan iPadia. Tämä johtuu siitä, että EU määritteli vain iPhonen ns. jättimäiseksi portinvartijaksi , mutta iPad ei täyttänyt samaa määritelmää.Vaikka iPhone-faneista tuntuukin tietysti, että heidän alustansa joutuu syyniin, samantyylisiin sääntömuutoksiin joutuvat sopeutumaan myös mm. WhatsApp, Google ja TikTok.