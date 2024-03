Polarin erittäin kestävä ja äärimmäisen suorituskykyinen Grit X2 Pro käyttää Elixir-biomittausteknologiaa

Kotimainenjulkisti Grit X2 Pro -kellon, joka on valmistajan mukaan sen tähän mennessä korkealaatuisin ulkoiluun tarkoitettu urheilukello, jossa vuosikymmenten aikana kerrytetty tiede- ja tutkimusosaaminen yhdistyy rouhean tyylikkääseen muotoiluun.Grit X2 Pro on melkoisen suurikokoinen. Kellon AMOLED-näyttö on kooltaan 1.39 tuumaa ja koko kellon rungon koko on 48,6 millimetriä.Näyttö on päällystetty naarmuuntumattomalla safiirikristallilasilla. Kehys ja kuori on tavallisessa mallissa ruostumatonta terästä, mutta tarjolla on myös Grit X2 Pro Titan -malli titaanista valmistetulla kehyksellä.Materiaalin ohella eroa löytyy lähinnä painosta, sillä teräsversio painaa ilman ranneketta 57 grammaa ja titaaniversio 48 grammaa.Hinnassa on myös eroa, sillä teräsversion hinta on 749,90 euroa ja titaanin 869,90 euroa. Grit X2 Pro on ennakkotilattavissa Polar.comista 20.3.–2.4.2024, ja myynti alkaa kaikissa kanavissa 3. huhtikuuta alkaen saatavuuden mukaan.

"Tiede, tarkkuus ja sisukkuus ovat Grit X Pro -kellojemme edustamia arvoja. Tämä kellomalli on jo pitkään ollut suosittu armeijan työntekijöiden, pelastajien ja vaativimmissa olosuhteissa harjoittelevien keskuudessa", kertoo Polar Electron toimitusjohtaja Sander Werring. "Polar Grit X2 Pro -kellossa olemme vieneet tarkkuuden, kestävyyden ja muotoilun seuraavalle tasolle. Tarjoamme helppokäyttöisiä biomittaus- ja urheiluominaisuuksia, joiden avulla jokainen voi tutkia omia kykyjään ja ympäröivää maailmaa täydellä itsevarmuudella ja tyylillä."

Teräsmallista löytyy värivaihtoehtoina Night Black ja Stone-Gray, kun taas titaani on harmaa. Titaanimallin mukana toimitetaan Autumn Leather ja Black Silicone rannekkeet.





Polar Grit X2 Pro on rakennettu viimeisimpien Yhdysvaltain armeijan standardien (810H) mukaisesti, ja se kestää vaativimpiakin olosuhteita, kuten suurta korkeutta, matalaa painetta, altistumista korkeille ja matalille lämpötiloille, korroosiota ja veteen upottamista. Varmuutta navigointiin tuovat erittäin tarkka kaksitaajuinen GPS ja uudenlainen signaalia vahvistava antenni.



Kellossa kattava valikoima navigointi- ja reititystyökaluja, joita ovat sisäänrakennetut topografiset kartat, uusi kuljettu reitti -ominaisuus, komootin tukema yksityiskohtainen reittiopastus ja Strava-reittisynkronointi.



Kellossa on esiasennettuna Euroopan ja Pohjois-Amerikan kartat, joissa on runsaasti yksityiskohtia rakennuksista, puistoista, tärkeimmistä tieverkoista, kaduista ja vesistöistä.



Akunkesto yltää 140 tuntiin virransäästö-treenitilassa, jopa 43 tuntia treenitilassa ja jopa 10 päivää kellotilassa.



Treeneille, kartoille ja reiteille löytyy 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa.



Samalla kun Polar Grit X2 Pro pysyy uskollisena yrityksen sitoumukselle tarjota kattavaa treenitukea, se tuo myös mukanaan uusia ominaisuuksia, jotka sopivat erinomaisesti ulkoilmassa viihtyville. Polkujuoksussa, vaelluksilla ja pyöräillessä käyttäjät näkevät pystynopeutensa reaaliajassa sekä keskimääräisen nousunopeutensa (VAM) 30 sekunnin ajalta. 3D-nopeusmittari laskee käyttäjän todellisen nopeuden, kun hän liikkuu ylös- ja eteenpäin.







Tietojen seurannan ytimessä on Polar Elixir -sensori, joka esiteltiin ensimmäisen kerran Polar Vantage V3 -kellon mukana.



Elixir tuo mukanaan neljännen sukupolven optisen sykkeenseurannan, rannepohjaiset EKG-lukemat, SpO2-veren happipitoisuuden ja yöllisen ihon lämpötilan seurannan.



Vuonna 2021 julkaistuun Grit X Pro -malliin verratessa Grit X2 Pro tarjoaa muun muassa paremman näytön, tehokkaamman suorittimen, enemmän tallennustilaa, uudemmat sensorit ja suuremman akun pidemmällä akunkestolla.