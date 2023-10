Polar Vantage V3 -urheilukellon biomittausteknologia tarjoaa entistä syvällisempää tietoa kehon toiminnasta

Kotimainen puettavaan urheiluteknologiaan keskittyväjulkaisi Vantage V3 -urheilukellon, joka valmistajan mukaan sisältää "ennennäkemätöntä biomittausteknologiaa".Kyseinen teknologia on nimeltään Polar Elixir . Polar kertoo, että sen ansiosta Vantage V3 tarjoaa entistä syvällisempää tietoa kehon toiminnasta.Polar Elixir mittaa sydämen ja verisuoniston toimintaa, autonomista hermostoa ja kehon lämpötilaa. Mitattu data on mahdollista muuntaa tiedoksi veren happisaturaatiosta, ihon lämpötilasta ja sydämen sähköisistä impulsseista.Polar Elixir esittelee myös Polarin neljännen sukupolven optisen sykkeenmittausteknologian, mikä on Polarin kaikkien aikojen tarkin ranteesta tehtävä sykkeenmittaus. Uusi sensori on suunniteltu vähemmän alttiiksi liikkeen ja valovuodon aiheuttamille häiriöille.

Polar Elixir:n sisäänrakennetun ranne-EKG:n ansiosta Vantage V3:n käyttäjät voivat ottaa sydänfilmin eli EKG:n (elektrokardiogrammin) vain 30 sekunnissa ja saada tietoa sydämen sähköisestä toiminnasta ja sen rytmistä.Kello seuraa kehon lämpötilaa automaattisesti yön aikana ja se auttaa saavuttamaan tietoja kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lämpötilanmittausta voi hyödyntää myös oman kuukautiskierron vaiheen arviointiin. Polar Vantage V2 julkaistiin vuoden 2020 lopulla . Edeltäjään nähden Vantage V3 tarjoaa isomman ja tarkemman näytön AMOLED-tekniikalla. Kokoa on 1,39 tuumaa ja kosketuksen lisäksi toimintoja hallitaan viiden painikkeen avulla.Laitteessa on alumiininen kellon kehys ja runko. Polar Vantage V3 on yhteensopiva kaikkien 22 milliä leveiden standardirannekkeiden kanssa, joten erillisiä rannekeadaptereita enää tarvita.Tehojen osalta uusi malli sisältää 129 prosenttia tehokkaamman prosessorin kuin Vantage V2. Akunkesto yltää kellotilassa jopa 12 vuorokauteen ja treenitilassa virtaa riittää 53 tuntiin.Kellossa on kaksitaajuuksinen GPS, joka mittaa etäisyydet entistä tarkemmin ja ottaa vähemmän häiriötä esimerkiksi korkeista rakennuksista tai huonosta säästä. Tarjolla on myös offline-kartat reittejä varten ja kello sisältää yli 150 lajiprofiilia. Kellossa on myös kaikki Polarin suositut aktiivisuus-, uni-, treeni- ja palautumisominaisuudet.Polar Vantage V3 on ennakkotilattavissa 11.10.2023 alkaen Polarin verkkokaupasta ja valikoiduilta jälleenmyyjiltä kolmessa värissä: Night Black, Sky Blue, and Sunrise Apricot. Tuotteen toimitukset aloitetaan 25.10.2023.Polar Vantage V3:n suositushinta on 599€. Tuote on myös saatavilla Polar H10 -syksesensorin kanssa pakkauksena, jonka suositushinta on 649€.Hinta on noussut edeltäjään verratessa 100 eurolla. Nykyään tätä edeltäjämallia saa jopa alle 300 euron