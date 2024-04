Puhelin lataa hitaasti? Näin ratkaiset ongelman

Joskus kännykkä tuntuu latautuvan jatkuvasti aivan järjettömän hitaasti. Tai jopa niin, että akkua kuluu enemmän kuin mitä se latauksessa saa sisäänsä, eli akun varaustaso itse asiassa laskee pikkuhiljaa alaspäin, vaikka puhelin olisi laturissa.Tyypillisesti tähän on olemassa kourallinen yleisimpiä syitä, jotka käymme tässä oppaassamme läpi. Eliennen puhelimen kiikuttamista huoltoon.

1. Laturin johto ei ole kunnolla kiinni

2. Lataat puhelinta tietokoneen USB-portin kautta

3. Käyttämäsi laturi on yksinkertaisesti hidas

4. Johto on rispaantunut

5. Puhelimen latausliitännässä saattaa olla likaa tai pölyä

6. Käyttämäsi laturi voi olla "liian hyvä"

7. Liikaa dataa, liian hidas netti

8. Jokin sovellus on seonnut

9. Käytät puhelinta sen ladatessa

10. Käytät pikalaturia, joka ei ole yhteensopiva kännykkäsi kanssa

11. Puhelin kuumenee todella paljon ladatessa

Viimeinen vaihtoehto ennen huonointa

Lopulta: Fyysinen vika

Niin hölmöltä kuin neuvo saattaakin kuulostaa, kannattaa tarkistaa, että laturin ja puhelimen välinen johto on kunnolla kiinni molemmista päistä, sekä puhelimesta että laturista.Tarkista, että latausjohto on kiinni kunnolla sekä puhelimessa että laturissa.Vanhat, standardimuotoiset USB-portit tietokoneessa antavat ainoastaan 0.5 ampeeria ulos. Ja kun ajatellaan, että kännyköiden akkujen koko on nykyisin noin 3000 ja 4000 mAh välissä, kannattaa laskea hieman. Käytännössä 4000 mAh akun nollasta täyteen lataaminen 0.5A teholla vei 8 tuntia aikaa, jona aikana puhelinta ei käytettäisi lainkaan. Eli oikeassa elämässä lataus kestää nollista täyteen tällä tavalla jotain 10 ja 12 tunnin väliltä.Joissakin tietokoneissa on tarjolla myös enemmän virtaa antavia USB-portteja, mutta jos et tiedä onko tietokoneessasi sellaista - tai et tunnista sitä - on helpompi ratkaista ongelma lataamalla suosiolla "oikean" laturin avulla puhelinta.Käytä tietokoneen USB-porttien sijaan ulkoista laturia.Etenkin muinaiset, 2010-luvun alkupuolelta periytyneet laturit ovat tyypillisesti erittäin hitaita lataamaan. Ne antavat yleensä joko 0.5A tai 1A latausvirtaa, joka on nykyisiin 2A tai sitä tehokkaampiin latureihin nähden todella hitaita.Kokeile muita latureita ja tarkista laturin "output"-arvot laturin kyljestä.Kyllä, sähkö on siinä mielessä vekkuli eläin, että se tykkää, kun asiat ovat kunnossa. Eli koiran pureskelema, tuhanteen kertaan jesarilla paikattu latausjohto saattaa hyvinkin vielä ladata, mutta saattaa tehdä sen erittäin hitaasti.Sama koskee myös latausjohdon liittimiä, tarkista niidenkin kunto.Käytä ehjää latausjohtoa.Erilaiset pienhiukkaset, kuten pöly, saattavat vaikeuttaa latausjohdon liittimen ja puhelimen latausliitännän välistä toimintaa. Kannattaa puhaltaa puhelimen latausliitäntään ensi töikseen. Vielä parempi vaihtoehto on ostaa paikallisesta elektroniikkaliikkeestä pullollinen paineilmaa ja puhdistaa liitäntä sen avulla.Puhdista puhelimen latausliitäntäNiin älyttömältä kuin tämä kuulostaakin, on tämä kohta erityisesti tiettyjen puhelinvalmistajien perisynti. Tiettyjen valmistajien puhelimet jostain syystä haluavat yleensä toimia vain juuri tietyillä, omilla ampeeriluvuillaan ja usein jonkin toisen valmistajan tekemä - paperilla parempi ja tehokkaampi laturi - saattaa olla puhelimellesi kauhistus.Kokeile latautuuko puhelimesi nopeammin valmistajan omalla laturilla ja latausjohdollaTämä on erikoinen ongelma, muutta johon olen törmännyt itse omien vanhempieni kanssa parikin kertaa. Käytännössä ongelma syntyy näin: puhelimeen on hankittu jokin todella, todella hidas nettiyhteys, esimerkiksi 0.2Mbps karvalakkiliittymä. Se toimii ja riittää, koska puhelinta käytetään lähinnä puheluihin ja toisinaan WhatsAppiin.Ongelma syntyykin, kun puhelin alkaa taustalla päivittämään sovelluksiaan tai jopa lataamaan uutta käyttöjärjestelmän päivitystä. Kun ladattavaa saattaa olla useampi gigatavu, kestää tuolla 0.2Mbps nopeudelle latautuminen helposti vuorokauden, kaksikin. Ja kun mobiilidatayhteys on "täysillä päällä" koko ajan, se syö itse asiassa valtavasti akkua.Jos käytössä on todella, todella hidas mobiilinetti, lataa sovellusten ja käyttöjärjestelmän päivitykset WiFin yli, älä mobiiliyhteyden kautta.Epätodennäköinen, mutta mahdollinen vaihtoehto on myös se, että jokin sovellus on jäänyt taustalle jumiin ja kuluttaa akkua valtavasti taustalla pyöriessä. Tällöin vaikuttaa, että puhelin latautuisi hitaasti, vaikka todellisuudessa sovellus syö hurjaa vauhtia akkua samalla kun laturi sitä yrittää epätoivoisesti puskea lisää.Tilanne vastaa hieman sitä kuin ajaisit autolla ykkösvaihteella 200 km/h ja samalla tankkiin kaadettaisiin limsapullolla lisää bensaa.Käynnistä puhelimesi uudestaan. Tällöin seonneet taustaprosessit yleensä lopettavat sekoilunsa.Jos käytät puhelinta samalla kun se latautuu, se näyttää latautuvan hitaammin. Luonnollisesti. Eli jos laturi "antaisi 2 prosenttia akkua per 10 minuuttia" ja samalla itse "käytät akkua 1 prosentin per 10 minuuttia", latausnopeus näyttää olevan puolet tavanomaisesta.Eli jos ihmettelet hidasta latautumista, pistä puhelin pöydälle ja lue vaikka kirja laturin tehdessä työtään.Anna puhelimen latautua rauhassa.Jos ongelmasi ei ole niinkään se, että kännykkä ei lataa, vaan se, että kännykkä ei lataa supernopeasti kuten sen pitäisi ladata. Tätä ongelmaa ilmenee etenkin vuoden 2020 jälkeen valmistetuissa, hieman arvokkaammissa kännyköissä. Pikalataustekniikat alkoivat yleistymään merkittävästi 2020-luvun alussa, sitä aiemmin tekniikkaa ei löytynyt juurikaan muista kuin OnePlussan malleista. Pikalatauksella tarkoitetaan yleensä tekniikkaa, jossa kännykkä latautuu täysin tyhjästä täysin täyteen tunnissa tai reilusti sen alle.Piakalatauksen ongelma on se, että pikalatauksessa ei ole olemassa yhtä yhtenäistä standardia. Eli pikalaturi, joka vaikkapa lataa OnePlussan kännykän supernopeasti, ei välttämättä osaa ladata Samsungin kännykkää nopeasti, vaikka kyseinen Samsungin malli tukisikin pikalatausta.Tässä suhteessa kannattaa perehtyä pikalataustekniikoiden yhteensopivuuksiin ja jos asia ei selkene, ladata kännykkää vain puhelimen omalla pikalaturilla - ja sen omalla johdolla. Mm. OnePlussan pikalataus vaatii toimiakseen sekä OnePlussan oman laturin että OnePlussan punaisen johdon - ilman oikeaa johtoa, pikalataus ei toimi.Tämä tilanne tulee eteen varsinkin kesäisin. Eli puhelin kuumenee tavanomaista enemmän, kun sitä ladataan ja lataus tuntuu olevan todella hidasta.Moderneissa älypuhelimissa akun kuntoa varjellaan useilla eri tavoilla ja yksi näistä on lämpötilan seuranta. Mikäli koti on tavanomaista kuumempi, puhelin on raskaalla käytöllä tai vaikkapa latailet puhelinta kuuman lieden vieressä, saattaa puhelin yksinkertaisesti todeta tilanteen olevan liian tukala.Eli puhelimen tekniikka estää akun nopean latautumisen, koska puhelin on jo muutenkin liian kuuma.Pyri lataamaanpuhelin aina tavanomaisessa huoneenlämmössä.Kokeilit jo kaikki yllä olevat kikat? Kokeile vielä sammuttaa puhelimesi ja ladata sitä virtojen ollessa kokonaan pois päältä. Jos lataus on edelleen liian hidasta, on aika siirtyä viimeisen kohdan pariin.Jos mikään yllä olevista kikoista ei auta ja olet varmasti ne kaikki kokeillut läpi, testannut eri latureita, käynnistänyt puhelimen useamman kerran uudestaan ja ladannut virtojen ollessa pois päältä, voidaan olettaa sen ikävimmän vaihtoehdon sattuneen. Puhelimessasi on fyysinen vika.Puhelimesi akku tai latausportti on todennäköisesti kulunut tai vioittunut.Akut kestävät tietyn aikaa, eli niiden tavallaan kuuluukin aikanaan heikentyä, mutta todennäköisimmin akku menee pilalle jos se on jollain tavalla kolhiintunut tai saanut iskuja itseensä. Vastaavasti myös puhelimen USB-portti on saattanut ajan kanssa vääntyä, kun latausjohto on revitty siitä irti.Joka tapauksessa, tässä vaiheessa kannattaa etsiä puhelimellesi valtuutettu huoltoliike ja kiikuttaa puhelin sinne, edessä on todennäköisesti akun tai latausportin vaihto uuteen.