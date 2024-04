OnePlus Watch 2 -älykellosta uusi Nordic Blue Edition -versio saataville

"Merellisen Pohjolan inspiroimassa kellossa on ainutlaatuinen kaksisävyinen kellotaulu, joka muistuttaa klassisia laivojen GMT-kronometrejä. Kellossa on myös uusi ranneke, jossa yhdistyy ylellinen ja aito nahka sekä ihoystävällinen kumi", kuvailee OnePlus kellon erikoisversiota.

Teknologiabrändijulkisti Helsingissä järjestetyssä Euroopan lanseeraustapahtumassa-erikoisversion.Yhtiö kertoo erikoisversion saaneen inspiraationsa skandinaavisesta tyylistä ja muotoilusta, ilmentäen sekä tyyliä että toiminnallisuutta.





Muuten Nordic Blue Edition on täysin sama kello kuin tavallinen, helmikuussa julkaistu OnePlus Watch 2.



Tarkemmat tiedot kellosta saa Puhelinvertailun OnePlus Watch 2 arvostelusta.

OnePlus Watch 2 Nordic Edition -erikoisversion suositushinta on 379 € ja kello on saatavilla Suomessa eksklusiivisesti vain Elisalta. Nordic Edition -erikoisversio tulee ennakkomyyntiin heti lanseerauksesta 23.4. klo 17.00 ja toimitukset alkavat 7. toukokuuta.Yhdessä kellon kanssa OnePlus julkisti Euroopan markkinoille myös OnePlus Pad Go -tabletin