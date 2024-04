HMD esitteli ensimmäiset omaa brändiään käyttävät puhelimet

"Meillä on laitteen mukaisesti sormi "pulsella" ja tunnistamme jatkuvasti uusia kuluttajien tarpeita ja etsimme tulevia markkinatrendejä. Helppo korjattavuus on älypuhelininnovaatioiden uusi askel. Unohda mihin olet tottunut, tämä on älypuhelimien uusi aikakausi", kommentoi HMD:n CMO Lars Silberbauer.

Kotimaineneli Human Mobile Devices julkisti ensimmäiset oman HMD-merkin puhelinmallit. Aiemmin HMD on tuonut markkinoille Nokian brändiä hyödyntäviä laitteita.HMD:n kolme ensimmäistä ovat HMD Pulse HMD Pulse+ ja HMD Pulse Pro Kaikki ovat edullisia laitteita, vaikkakin Pro-lisänimeä tarjotaankin. Laitteet tulevat saataville jälleenmyyjien kautta ja HMD:n omaan verkkokauppaan. Pulse maksaa 139 euroa, Pulse+ 159 euroa ja Pulse Pro 179 euroa.Edullisen hinnan lisäksi laitteissa on panostettu muun muassa korjattavuuteen.





Käyttäjä voi helposti vaihtaa laitteeseensa vaurioituneen näytön, vääntyneen latausportin tai hidastuneen akun ilman suurempaa teknologista osaamista.



Osia saa hankittua alkaen 19,95 euron hinnalla iFixitin kautta. Lisätietoa korjattavuudesta saa HMD:n nettisivuilta.



Tekniikaltaan laitteet ovat samanlaisia. Kaikissa on Unisoc T606 -piiri ja 6,56-tuumainen HD+ -näyttö 90 hertsin jopa 600 nitin kirkkaudella. Tarjolla on enintään 4G-tuki.Pulse Prossa ja Pulse+:ssa on 50 megapikselin pääkamera, kun taas Pulsessa on 13 megapikselin kamera. Prossa on 50 megapikselin etukamera, Pulse+:ssa ja Pulsessa 8 megapikselin etukamera.Muita ominaisuuksia ovat esimerkiksi 5000 mAh akku, kuulokeliitäntä ja tuki muistikortille.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 14 -versioon. Luvattu päivitystuki on kaksi suurempaa päivitystä (Android 15 ja Android 16) sekä kolme vuotta tietoturvapäivityksiä.