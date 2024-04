OP tukee nyt Samsung Pay -lähimaksua

Erilaiset lähimaksutavat ovat yleistyneet viime vuosina ja uusia ratkaisujakin on nähty. Yksi uusimmista Suomessa on Samsung Pay, jota Nordea alkoi tukemaan vuoden 2023 kesällä . Samsung on nyt saanut uuden kumppanin Suomessa, sillä OP tukee Samsungin ratkaisua.OP:n maksukortteja alettiin tukemaan Samsung Wallet -sovelluksessa tällä viikolla. Virallisesti asiasta ei ole tiedotettu pankin toimesta eikä Samsung on vielä päivittänyt tukea sivuilleen . Tuesta uutisoi ensimmäisenä SuomiMobiili Samsung Pay toimii Samsung Wallet -sovelluksessa, joka löytyy Samsungin älypuhelimista sekä Samsungin älykelloista. Samsung Paylla voi maksaa kaupan maksupäätteellä älylaitetta käyttäen. Puhelimella voit maksaa myös yli 50 euron ostokset lähimaksulla.Lisätietoa Samsung Pay käytöstä OP:n korteilla saa täältä

Samsungin ratkaisu nähtävästi hiljalleen on kasvamassa Suomessa, kun pankit alkavat sitä tukemaan. Se on kuitenkin vielä jäljessä Applea ja Googlea, joiden ratkaisut ovat selvästi laajemmin tuettuja. Esimerkiksi S-Pankki alkoi juuri tukemaan Apple Payta Näiden lisäksi myöhemmin tämän vuoden aikana MobilePay on saamassa tuen lähimaksuille