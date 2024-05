HMD julkaisi uusimmat näppäinpuhelimensa: Nokia 215 4G, Nokia 225 4G ja Nokia 235 4G

"Nokia 225 4G, Nokia 215 4G, ja Nokia 235 4G ovat kauniita ja kompakteja näppäinpuhelimia. Me HMD:llä pyrimme kehittämään tuotteita vastaamaan kuluttajien tarpeita. Vaikka puhelimia käytetään nimenomaan yhteydenpitoon, myös liiallinen jatkuva yhteydessä olo saattaa kuormittaa. Näppäinpuhelimet tarjoavat keinon yhteyden katkaisemiseen ja hetkessä elämiseen", kommentoi HMD:n Global Head of Insight, Proposition and Product Marketing Adam Ferguson.

Suomalainenjulkisti hiljattain ensimmäiset omaa brändiään käyttävät älypuhelimet , mutta kokonaan Nokiaa ei ole vielä jätetty taakse.Nokia-brändiä käytetään edelleen peruspuhelimissa, joita on nyt julkaistu kolme kappaletta. Uusimmat laitteet käyttävät nimiä Nokia 215 4G, Nokia 225 4G ja Nokia 235 4G.





Laitteista Nokia 215 4G ei tule saataville Suomessa, mutta sen hinta on 59 euroa.



Nokia 235 4G maksaa 79 euroa ja se on saataville HMD:n nettisivuilla. Nokia 225 4G puolestaan maksaa 69 euroa ja se on saatavilla HMD:n nettisivuilla, mutta myös Suomessa jälleenmyyjien kautta.



Näppäinten lisäksi Nokia 225 4G sisältää 2,4-tuumaisen LCD-näytön, 0,3 megapikselin kameran, 1450 mAh akun ja Bluetooth-yhteyden.Saatavissa kahdessa värissä – vaaleanpunaisena ja tummansinisenä.Nokia 235 4G:ssä on suurempi 2,8-tuumainen näyttö sekä tarkempi 2 megapikselin kamera.Se on saatavilla kolmessa eri värissä – sinisenä, mustana ja violettina.Laitteissa käytetään S30+ -käyttöjärjestelmää. Laitteita voi käyttää lähinnä viestittelyyn ja puheluiden soittamiseen. Käyttöjärjestelmästä löytyy klassinen matopeli.