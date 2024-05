Huawein 69 euron Band 9 -aktiivisuusranneke saapui myyntiin

toi Suomessa myyntiin Band 9 -aktiivisuusrannekkeen, joka julkaistiin pari kuukautta sitten.Band 9 toimii seuraajana viime vuoden kesäkuussa myyntiin saapuneelle Band 8:lle . Hinta on edelleen sama kuin muidenkin versioiden kohdalla eli 69 euroa. HONOR toi myös hiljattain myyntiin Band 9 -aktiivisuusrannekkeen , jonka saa 59 eurolla.Ulkoisesti uudistusta ei ole tullut. Käytössä on edelleen 1,47-tuumainen AMOLED-näyttö, joka tukee kosketusta. Hallintaa helpottaa myös kyljen painike.Painoa on edelleen 14 grammaa ilman ranneketta, ja akunkestoksi lupaillaan jopa 14 vuorokautta tai 3 vuorokautta aina päällä olevan näytön kanssa.Näytön kirkkautta laite osaa nyt säätää automaattisesti tilanteen mukaan.Uusi versio hyödyntää nyt Huawei TruSleep 4.0- ja TruSeen 5.5-tekniikoita eli aktiivisuusranneke kykenee tuottamaan pykälää parempaa tietoa unesta ja sykkeestä.

Yhteensä urheilutiloja on 100 kappaletta ja esimerkiksi uintiin on tarjolla nyt parempaa dataa 9-akselisen liikeanturin ansiosta.