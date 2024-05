Erinomainen, helmikuussa julkaistu OnePlus 12R irtoaa nyt alle 500 eurolla

Odottaisin itse sitä, että puhelimen hintalappu laskee noin 550 euron tasolle ennen ostohousujen kiskaisemista jalkaan.

Helmikuussa OnePlus julkisti kertarysäyksellä kaksi uutta mallia: yhtiön uuden lippulaivapuhelimen OnePlus 12:n sekä sen rinnalle hieman karsitun, "fiksuille ja rahoistaan tarkoille ostajille" tarkoitetun OnePlus 12R:n Julkaisuhetkellään 699 euroa maksanut puhelin irtoaa nyt alle 500 eurolla , ensimmäistä kertaa ikinä.Tarjous löytyy täältä:OnePlus 12R on hieman lompakkoystävällisemmäksi viritetty lippulaivapuhelin, joka kosiskelee heitä, ketkä eivät ole valmiita yskäisemään tuhatta euroa uuteen puhelimeen - mutta haluavat samalla lippulaivapuhelimen speksit ja uuden puhelimen päivityslupauksen. Arvostelussamme OnePlus 12R sai neljä tähteä viidestä ja isoin rutinamme koski puhelimen myyntihintaa. Eli vaikka puhelinta olikin pikkuisen karsittu, oli se silloisella 699 euron hintalapullaan aavistuksen kallis ominaisuuksiinsa nähden.Tarkalleen ottaen tulimme tähän lopputulokseen:





Ja nyt tuon alle on siis päästy. Halvimmillaan puhelinta on myyty tänä vuonna 569 euron hintalapulla, mutta nyt siis hinta on laskenut alle 500 euroon.



OnePlus 12R:ssä on Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua, 5500 mAh akku 100 watin latauksella ja 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 4500 nitin huippukirkkaudella.



Isoin karsinta varsinaiseen OnePlus 12:een nähden on tehty kameroissa. Puhelimesta löytyy mainio 50 megapikselin pääkamera, mutta tätä tukevat vain 8 ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera. OnePlus 12R tulee saamaan vielä kolme suurta Android-päivitystä (Android 15, Android 16 ja Android 17) ja vuoden 2028 alkuun ulottuvat tietoturvapäivitykset.



Suosittelemme tutustumaan myös tarkempaan vertailuun OnePlus 12:n ja OnePlus 12R:n välillä, jos puhelinten keskinäiset erot kiinnostavat.