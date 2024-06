Nokia soitti maailman ensimmäisen tilaäänipuhelun 5G-verkossa

on tehnyt maailman ensimmäisen reaaliaikaisen tilaäänipuhelun matkapuhelinverkossa uudella 3GPP Immersive Voice and Audio Services (IVAS) -teknologialla. Ensimmäisessä puhelussa Nokian toimitusjohtajasoitti Suomen digitalisaation ja uusien teknologioiden suurlähettiläälle IVAS -koodekkiteknologia on osa tulevaa 5G Advanced -matkapuhelinstandardia. Koodekit (eng. codecs) mahdollistavat digitaalisen sisällön pakkaamisen eli koodauksen pienempään kokoon, jolloin se vie vähemmän kapasiteettia verkossa.IVAS-teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen tilaäänen erilaisissa laitteissa, kuten älypuhelimissa, tableteissa tai tietokoneissa. Käyttäjille tämä tarkoittaa todentuntuista, kolmiulotteista äänikokemusta.Nokian mukaan IVAS on suuri edistysaskel puheluiden ääniteknologiassa, sillä nykyiset älypuhelimet ja tietokoneet nojaavat edelleen monofoniseen eli yksikanavaiseen ääneen.

"IVAS-teknologian mahdollistama reaaliaikainen, immersiivinen puhe- ja ääniteknologia syventää äänimaailmaa ja parantaa puhelun laatua. Kolmiulotteinen äänimaailma tekee kokemuksesta todentuntuisen tarjoten runsaasti uusia mahdollisuuksia sekä kuluttaja- että yritysviestintään. Immersiivinen viestintäteknologia voi viedä lisätyn todellisuuden ja metaversumikokemuksen täysin uudelle tasolle", sanoo Suomen digitalisaation ja uusien teknologioiden suurlähettiläs Stefan Lindström.

Nokia on ollut johtavassa roolissa IVAS-standardin kehittämisessä ja on vaikuttanut keskeisesti muun muassa standardin matkapuhelimille optimoituihin ratkaisuihin. Yhteistyötä on tehty 13 yrityksen kanssa. IVAS-standardia kehitetään avoimena standardina.Maailmanlaajuisen standardin avulla varmistetaan, että teknologia toimii samalla tavoin eri operaattoreiden ja laitevalmistajien kesken.





Nyt toteutetussa puhelussa tosin hyödynnettiin Nokian Immersive Voice -ratkaisua julkisessa 5G-verkossa, sillä IVAS-teknologia ei vielä ole käytössä matkapuhelinverkoissa.