Suunnon tavoitteelliseen harjoitteluun suunnattu Race -urheilukellon saa nyt pienemmässä koossa

"Suunto Race S -kello sopii monenlaisiin tarpeisiin ja tyyleihin aina hienovaraisen hillitystä vauhdikkaampiin kisailmeisiin. Kellon pieni koko tekee siitä kevyen ja mukavan käyttää arkena ja pidemmillä kisamatkoilla. Olemme ylpeitä siitä, miten pieneksi olemme kellon saaneet tinkimättä sen huippuluokan suorituskyvystä", kertoo Suunnon muotoilujohtaja Mikko Ahlström.

Viime vuoden loppupuolella julkaistu Race -kello on nyt saanut kaverikseen Race S -mallin. Race S on muuten lähes samanlainen kuin Race, mutta kooltaan se on pienempi.Alkuperäisessä Racessa on 1,43-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö, kun taas Race S-mallissa näyttö 1,32-tuumainen. Kellon leveys on 45 millimetriä.Race S:n kehä on materiaaliltaan ruostumatonta terästä ja näyttö on päällystetty Gorilla Glass -lasilla. Ruostumattoman teräksen lisäksi Race on saatavilla myös titaaniversiona, ja näytön päällä on kestävämpää safiirilasia.





Race ja Race S ovat suunnattu etenkin urheilujoille. Kello seuraa monipuolisesti kuormitusta, edistymistä ja palautumista, jotka tukevat tavoitteellista harjoittelua.



Muun muassa sykevälivaihtelun seuranta toimii autonomisen hermoston tasapainon indikaattorina ja tarjoaa arvokasta tietoa yleisestä terveydestä ja stressitilasta. Kellosta löytyy työkaluja myös arkisen hyvinvoinnin seurantaan, se muun muassa mittaa päivittäiset askeleet, kalorit, sydämen sykkeen ja unenlaadun. Lisäksi se mahdollistaa harjoittelutietojen vertailun suhteessa kuukautiskiertoon.Kellon akku kestää yhteensä jopa 30 tuntia harjoittelun seurantaa kaikkein tarkimmalla GPS-asetuksella. Jos matka jatkuu vieläkin pidemmälle, akunkestoa voi pidentää säätämällä GPS-asetuksia. "Retki"-tilaa (Tour) hyödyntämällä kellon akku voi kestää yhteensä jopa viisi päivää.Tarjolla on yli 95 erilaista urheilutilaa, ilmaiset offline-kartat, tarkat korkeuslukemat ja myrskyhälytykset mahdollistava barometri.Suunnon tiedotteen mukaan kello on suunniteltu Suomessa, mutta valmistus tapahtuu muualla. Hiljattain julkaistu Ocean -urheilukello myös valmistetaan Suomessa Suunto Race S -urheilukello tulee myyntiin Suunnon verkkokauppaan ja jälleenmyyjille 25. kesäkuuta alkaen 349 euron hintaan. Kello on yhteensopiva Suunnon lisävarusteina myytävien rannekkeiden kanssa.Alkuperäisen Racen suositushinnat ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetun mallin osalta 449 euroa ja titaanisen version osalta 549 euroa