Päivän diili: Galaxy Watch6 LTE 40 mm -kellon hinta laski 169 euroon

Päivän diili

Viime vuoden Galaxy Watch6 -sarjan pienikokoisen Watch6 LTE 40 mm:n kellon saa nyt edullisemmin kuin koskaan aiemmin.Watch6 LTE 40 mm maksaa nyt vain 169 euroa , kun viime aikoina hinta on ollut 199 euroa, mutta vielä toukokuussa kello maksoi yli 200 euroa.Kooltaan tämä kello on siis 40 millimetriä ja siihen saa hankittua oman eSIM-kortin mobiiliverkkoa varten.Watch6:n merkittävin etu aiempiin Samsungin kelloihin on tehokkaamman piirin käyttö. Myös RAM-muistia on enemmän, joten käyttö on hieman jouhevampaa aiempiin malleihin verrattuna ja sitä tuetaan jonkin verran pidempään.Watch6:ssa on Armor Aluminum -runko ja se kestää vettä IP68- ja 5ATM-luokitusten mukaisesti.Kellossa on Samsung BioActive -sensori, joka kykenee seuraamaan kolmea eri toimintoa (sykemittaus + EKG + kehonkoostumuksen mittaus biosähköisen impedanssianalyysin avulla). Kellossa on myös kaksi painiketta, Bluetooth 5.3, Wifi, NFC ja erilaiset satelliittiyhteydet.Watch6 LTE 40 mm:n lisäksi esimerkiksi Watch5 Pro on parhaillaan alennuksessa . Samsung julkisti hiljattain 40 mm:n Galaxy Watch FE -kellon , mutta siinä on vanhempi piiri ja hinta on yli 200 euroa.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja tarjous on voimassa 7.7.2024 asti.