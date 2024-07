Päivän diili: Hyväksi todetun Garmin Vivoactive 5 -urheilukellon hinta putosi 209 euroon

Päivän diili

on yksi suosituimpia vaihtoehtoja urheilukellojen osalta. Valmistajalta löytyy vaihtoehtoja eri hintaluokista erilaisille käyttäjille. Yksi uusimmista vaihtoehdoista on edullisempaan hintaluokkaan kuuluva Vivoactive 5, joka on nyt entistä pätevämpi vaihtoehto tarjouksen myötä.Vivoactive 5 julkaistiin viime vuoden syyskuussa. Sen suositushinta on 309 euroa, mutta nyt kelloa myydään 209 eurolla eli hinta on laskenut satasen verran suositushinnasta.Kellosta löytyy 1,4-tuumainen AMOLED-näyttö, ja kello on kevyt 36 gramman painollaan. Kellossa on GPS liikkumisen seurantaan, ja kello seuraa myös unta, sykettä, hengitystahtia, happisaturaatiota ja stressitasoa. Vivoactive 5 arvosteltiin alkuvuoden aikana Puhelinvertailun toimesta , jossa sen todettiin olevan mainio, sillä kello tarjoaa paljon "oikean" urheilukellon ominaisuuksia hieman kevyemmässä ja sirommassa paketissa.Hintalappua arvostelussa moitittiin liian korkeaksi, mutta nyt 200 euron tuntumassa kello on selvästi enemmän hintansa arvoinen.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja tarjous on voimassa 28.7.2024 asti.