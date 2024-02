Arvostelussa Garmin Vivoactive 5 - Garminin halvin ja kevyin oikea urheilukello sisältää myös Garminin parhaan unen seurannan

Garmin Vivoactive 5 eroaa merkittävästi Garminin ns. perinteisistä urheilukelloista siroutensa puolesta. Sen halkaisija on hyvin tavanomainen 42,2 mm, mutta paksuus on saatu pidettyä 11,1 mm tasossa.

Ja tietysti Vivoactive 5 yksi valttikortti on myös sen koko, joka on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, karsimatta kuitenkaan liikaa näytön koosta tai akkukestosta.

Materiaaliltaan Vivoactive 5 on polymeeria eli käytännössä muovia, kehyksen ollessa alumiinia. Materiaalivalinnoista huolimatta kello vaikuttaa jämäkältä ja laadukkaalta. Ja samalla tietysti myös paino on saatu pidettyä erittäin kevyenä - Garmin Vivoactive 5 painaa vain 26 grammaa, ilman hihnaa.

Garminin oma älypuhelinsovellus Garmin Connect kerää allekirjoittaneelta kehut vuodesta toiseen. Sen kyky kerätä valtava määrä dataa yhteen nippuun kuitenkin siten, että datasta on oikeaa hyötyäkin - ja siihen ei huku, on ihaltavaa.

Sykeanturin tarkkuus oli omien kokemusteni mukaan erittäin tarkalla tasolla. Tokihan ranteesta mitatessa sykkeen rekisteröinnissä on pieni parin sekunnin viive sykkeen muutoksesta sen näkymiseen datassa, mutta se ei omassa treenitavassani haitannut mitään - ja sama viive on tarjolla kaikissa ranteesta sykettä mittaavissa laitteissa. Syketasot vastasivat samoja tasoja, joita myös rinnalta sykettä mittaava sykevyö antoi parin testilenkin perusteella.

Vivoactive 5 on yksi Garminin vuoden 2023 aikana uudistamista kelloista, josta löytyy vuori uusia urheilulajeja - aiempaan, varsin kapeaan urheilulajien valikomaan nähden. Nyt kellosta löytyvät omat lajivalikkonsa niin nyrkkeilylle, hiihdolle kuin kymmenille muillekin urheilulajeille.Aivan kaikkea mahdollista ei vieläkään löydy: mm. rullaluistelu loistaa edelleen poissaolollaan, mutta eteenpäin on menty ja kovasti.

Omissa testeissäni pidän aina testaamani älykellot käytössä siten, että näytön kirkkaus on joko suurin mahdollinen tai lähellä sitä, AOD on aina päällä ja useimmat terveystiedot kerätään talteen myös yöllä. Näillä asetuksilla saan kellojen akkukestosta jokseenkin keskenään vertailukelpoista dataa.

Mielenkiintoinen ohjelmistossa tapahtunut uudistus on myös iltaraportti. Se räpsähtää kellon näytölle kahta tuntia ennen nukkumaanmenoa ja tiivistää hyvin yksinkertaisesti pakettiin sen, miten päiväsi on kellon keräämän datan mielestä mennyt. Välillä raportti voivotteli kiireistä ja stressaavaa päivääni, mutta toisinaan se kehui myös tasapainoista päivää, joka sisälsi juuri oikeassa suhteessa liikuntaa, työtä ja lepoa.

Kellon tarjoama aamuraportti on taas yksinkertaisempi ja perinteisempi paketti, joka näyttää heti heräämisen jälkeen yhteenvedon body batteryn tilasta sekä päättyneen yön unipisteet.

Yhteenveto

Garmin Vivoactive 5 on mainio päivitys Vivoactive-sarjaan, tarjoten paljon "oikean" urheilukellon ominaisuuksia hieman kevyemmässä ja sirommassa paketissa.

Vivoactive 5 tarjoaa mielestäni tavalliselle terveyttään seuraavalle ja harrastusmielessä liikuntaa harrastavalle mainion paketin - se on selkeästi monipuolisempi, tarkempi ja parempi kuin yksinkertaisimmat markettien älykellot, mutta samalla se ei ulkonäöltään ja kooltaan yritä olla liikaa "tosiurheilijan" kello.

Akkukesto voisi toki olla parempi kuin nykyinen, käytännössä noin 3 vuorokauden kesto, mutta kello on toisaalta saatu pidettyä samalla sopivan kevyenä ja pienenä. Mainittakoon myös se, että korkeusmittarin puute on yllättävä ja ärsyttävä kauneusvirhe muuten mainiossa kellossa.

Isoin ongelma Vivoactive 5:ssa on sen hinta: noin 280 euron hintalapulla se on pikkuisen liian kallis ominaisuuksiinsa nähden. Kun kellon hintalappu aikanaan tipahtaa noin 200 euroon tai sen alle, se on ehdottomasti hintansa arvoinen ostos - nyt se on hieman ylihintainen (vaikkakin omassa kategoriassaan todella hyvä) pieni urheilukello.

Vaihtoehdot

Vaihtoehtoja Vivoactive 5:lle on paljonkin, mutta niistä kenties suomalaisille läheisin on monella tavalla vastaava siro, mutta paljon toimintoja sisältävä Polar Ignite 3. Polar on sekin ohut, siro ja sisältää ihan oikeita urheilukellon ominaisuuksia. Polar on tällä hetkellä vajaan satasen halvempi kuin Garmin, joten hintaero menee tässä suhteessa Polarin hyväksi heittämällä.

Mutta Polaria riivasivat testissämme GPS:n epätarkkuuden ongelmat, joita Garminissa ei ollut. Eli urheilijalle, joka haluaa tarkkaa tietoa juoksulenkkiensä ja pyöräilyjensä pituudesta, Garmin on ehdottomasti parempi valinta. Myös akkukesto on Garminissa Polaria parempi.

Toinen vertailukohta on arvostelussamme mainiosti pärjännyt Garmin Venu 2, joka on siis uudemman Venu 3:n edeltäjä. Molemmat maksavat tällä hetkellä hieman alle 300 euroa. Venu 2 tarjoilee urheilun saralla nipun toimintoja, joita Vivoactivesta ei löydy. Vastaavasti unen seuranta on Vivoactivessa merkittävästi kehittyneempää Venu 2:een nähden. Vivoactive 5 on myös sirompi kuin Venu 2, mutta toisaalta Venu 2 päihittää Vivoactiven akkukestollaan.

Plussat

Erinomainen AMOLED-näyttö

Tarkka GPS

Tarkka sykkeenmittaus

Parantunut unenseuranta

Loistava kännykkäsovellus

Kevyt

Miinukset