Metallinen OnePlus Nord 4 tarjoaa pitkän päivitystuen suurella akulla, 50 megapikselin kameralla ja 499 euron hintalapulla

Teknologiayritysjulkisti tänään-älypuhelimen OnePlus Summer Launch Event -tapahtumassa Milanossa.Nord 4 on OnePlussan uusin näkemys laitteesta, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet, mutta hintalappu jää kohtuulliseen lukemaan.Ja se hintalappu on tällä kertaa 499 euroa 12+256 GB -version osalta, kun 16+512 GB -versio maksaa satasen enemmän eli 599 euroa.Ennakkomyyntitarjouksena 16.7. - 7.8. OnePlus Nord 4:n ennakkotilaajille (kumpi tahansa muistikoko) uudet OnePlus Nord Buds 3 Pro -kuulokkeet kaupan päälle (arvo 79 €). Viime vuoden Nord 3 -malliin nähden hinnat ovat nousseet 50 eurolla. Nord 3 tuli saataville 449 ja 549 euron hinnoilla. Jo Nord 3 nosti hintoja 50 eurolla eli hinnat ovat Nord-sarjassa nousseet tasaisesti.

"OnePlus Nord 4 yhdistää klassisen hienostuneen ja metallisen muotoilun uusimpiin teknologioihin ja kertoo pyrkimyksestämme tarjota käyttäjillemme parasta", sanoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (COO). "Olen niin ylpeä työstä, jonka tiimimme on tehnyt OnePlus Nord 4:n parissa ja odotan innolla intohimoisen OnePlus-yhteisömme palautetta puhelimesta."

Nord 4:n värivaihtoehdot ovat hopea Mercurial Silver (vain 16+512 GB -malli), vihreä Oasis Green ja tummanharmaa Obsidian Midnight.Nord 4:n rakenteellinen erikoisuus on metalli. Laite on valmistajan mukaan 5G-aikakauden ainoa metallirakenteinen älypuhelin.Puhelin on vain 7,99 mm ohut ja se on rakennettu yhdestä alumiinikappaleesta. Yleensä 5G-puhelimissa käytetään enemmän lasia ja enemmän antenneja signaalien vastaanottamiseen, mutta OnePlus onnistui Nord 4:n kohdalla kehittämään uuden aikakauden kompaktit 5G-antennit, jotka ovat yli puolet pienempiä kuin ennen. Myös emolevyn suunniteltiin uusiksi, jotta puhelin pystyy lähettämään ja vastaanottamaan selkeitä signaaleita.Metallirakenne oli myös iso toive OnePlussan käyttäjien osalta.





AMOLED-näyttö on kooltaan 6,74-tuumainen ja siinä käytetään 2772 x 1240 pikselin tarkkuutta ja 120 hertsin virkistystaajuutta.



Nord 4:n teknologian ytimenä toimii Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 -piiri, joka OnePlussan mukaan vastaa lippulaivatason tehoja ja tuottavuutta. Sen parina on 12 tai 16 gigatavua LPDDR5X RAM-muistia, ja UFS 4.0 -tallennustilaa on 256 tai 512 gigatavua.



Laitteeseen on mahdutettu suurehko 5500 mAh akku, joka tukee nopeaa 100 watin SuperVooc-latausta. Sillä saa akun täyteten vain 28 minuutissa.



Akkua suojaa OnePlussan kehittämä Battery Health Engine, joka käyttää tekoälyä pitääkseen akun huippukunnossa. Battery Health Engine analysoi akun kuntoa käytössä sekä latauksen aikana niin, ettei akku rasitu liikaa. OnePlus Nord 4:n akku se on testattu kestämään yli 1 600:n lataussykliä eli yli neljän vuoden päivittäistä latausta hyvässä kunnossa.





Akun onkin hyvä pysyä kunnossa pitkään, sillä Nord 4:lle luvataan pitkä päivitystuki. Laite saa aikanaan Android 18 -version ja tietoturvapäivityksiä tuodaan kuuden vuoden ajan.



Ohjelmisto sisältää tekoälytoimintoja, ja sellaisia tuodaan myöhemmin tänä vuonna lisää. Näitä ovat AI Speak- ja AI Summary -työkalut, jotka auttavat jakamaan tietoja useilta eri verkkosivustoilta ja sovelluksista.



AI Writer puolestaan pystyy kirjoittamaan pitkän viestin avainsanojen perusteella. AI Recording Summaryn avulla pystyy nauhoittamaan tunnin mittaisen kokouksen ja muuttamaan sen lyhyeksi kirjalliseksi yhteenvedoksi muutamassa sekunnissa.







Pääkamera toimii 50 megapikselin Sony LYT-600 -kenno optisella kuvanvakaimella ja kamerasta löytyy myös OnePlus 12 -lippulaivapuhelimesta tutut RAW-valokuvausalgoritmit. OnePlus Nord 4:ssä on myös 112 asteen 8 megapikselin ultralaajakuvakenno ja Sonyn 16 megapikselin selfiekamera.



Aiemmin tänä vuonna OnePlus julkisti Nord CE 4 Lite -mallin, joka on edullisempi, mutta toisaalta tekniikaltaan vaatimattomampi.



Vertailu: OnePlus Nord 3 vs OnePlus Nord 4