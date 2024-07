Vanhemmat katuvat päätöstä antaa älypuhelin lapselle liian aikaisin - HMD haluaa muuttaa tätä Better Phone -hankkeella

"The Better Phone -hanke on mahdollisuus löytää erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan torjua digitaalista ylikuormitusta ja tarjota valinnanvaraa ja tasapainoa. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa kehittääksemme ratkaisuja, jotka todella vastaavat ihmisten tarpeisiin ja edistävät alan innovointia", kertoo HMD:n markkinointijohtaja (CMO) Lars Silberbauer.

Suomalainen, Euroopan suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi itseään kutsuvaeli Human Mobile Devices on laittanut käyntiin-hankkeen.Hankkeen ideana on luoda ratkaisuja yhdessä vanhempien ja muiden tahojen kanssa vanhemmille, jotka etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja älypuhelimille sekä tapoja, joilla vanhemmat voivat valvoa lapsensa ruutuaikaa ja sosiaalisen median käyttöä. Luvassa on muun muassa uusi puhelin.





HMD:n järjestämän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista kertoi katuvansa sitä, että he ovat antaneet lapsensa käyttää älypuhelinta nuorena. Tutkimuksen mukaan vanhemmat antavat lapsilleen ensimmäisen älypuhelimen 11-vuotiaana.



Kolmannes vastanneista vanhemmista mainitsi laitteen kielteiset vaikutukset ja lasten persoonallisuuden muutokset tärkeimpinä katumuksen syinä.



Lasten kesälomalla vanhemmat ovat huolissaan siitä, kuinka paljon aikaa heidän jälkikasvunsa viettävät älypuhelimiensa parissa.



70 prosenttia haastatelluista vanhemmista uskoo oman älypuhelimettoman lapsuutensa merkinneen, että he olivat enemmän tekemisissä perheensä kanssa. Heidän omat lapsensa eivät kuitenkaan koe tätä laatuaikaa. 55 prosenttia sanoo, että heidän lapsensa puhelimen käyttö aiheuttaa suuria riitoja, ja kolmannes on itkenyt lapsensa puhelimeen kohdistuvan pakkomielteen vuoksi.Lisäksi lähes puolet vanhemmista uskoo, että älylaitteen käyttö on muuttanut heidän lapsensa persoonallisuutta, ja kolmannes väittää, että heidän lapsellaan on kehonkuvaan liittyviä ongelmia puhelimen käytön vuoksi.Yli puolet vanhemmista on huolissaan siitä, että puhelin vähentää ystävien kanssa vietettyä aikaa, mutta toisaalta myös hyvänä puolena pidetään sitä, että laitteella voi helposti olla yhteydessä ystäviin.Kyselytutkimukseen osallistui 10 000 vanhempaa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Intiassa, Saksassa ja Australiassa.Jo nykyisellään HMD:ltä löytyy useita perinteisiä puhelimia sekä HMD Skyline -älypuhelin , jossa on Detox -tila, joka auttaa pitämään taukoa digitaalisesta maailmasta. Tilassa voi hallita sovellusten ja yhteystietojen käyttöä.