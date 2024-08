Googlen Pixel Watch 3 -kellon saa kahdessa koossa - kirkkaampi näyttö, nopeampi lataus ja kehittyneempi juoksun seuranta

Kaksi kokoa, kirkkaampi näyttö

julkisti Pixel-puhelinten lisäksi myös Pixel Watch 3 -kellon, jonka saa nyt kahdessa koossa.Vaihtoehdot ovat 41 ja 45 millimetriä, ja kummastakin löytyy sekä Wifi- ja LTE-versio.Pixel Watch 3 tulee saataville Suomessa alkaen 399 euron hinnalla. Tarkemmat hintatiedot ja saatavuuden näet täältä Näytöt ovat kehittyneet Pixel Watch 2 -malliin nähden . Pixel Watch 3:n Actua-nimeä käyttävä AMOLED LTPO -näyttö yltää jopa 2000 nitin kirkkauteen, mutta kirkkaus myös laskee vain 1 nitiin, kun tarve vaatii. Näytön virkistystaajuus myös vaihtelee 1-60 hertsin välillä.Näytön lisäksi ohjaaminen tapahtuu kruunupainikkeen ja sivupainikkeen avulla.

Aina päällä olevan näytön kanssa akunkesto yltää jopa 24 tuntiin ja virransäästötilassa virtaa riittää 36 tunniksi. Akun latausnopeus on parantunut edeltäjään nähden, sillä nyt pienempi malli latautuu täyteen 60 minuutissa ja isompi 80 minuutissa.Kellon tehoista vastaa Snapdragon W5+ Gen 1 -piiri, jonka parina on 2 gigatavua RAMia ja 32 gigatavua tallennustilaa. Teknisiin ominaisuuksiin lukeutuvat Bluetooth 5.3, Wifi, NFC, Ultra-wideband ja GPS.Pixel Watch 3:n kotelo on 100-prosenttisesti kierrätettyä alumiinia, ja laite on saanut 5 ATM- ja IP68-luokitukset.Käyttöjärjestelmänä hyödynnetään uutta Wear OS 5.0 -versiota. Se tuo mukanaan kattavat juoksuominaisuudet.Ominaisuudet auttavat juoksutreenin suunnittelussa, suorittamisessa ja kehittämisessä. Voit luoda monenlaisia juoksutreenejä, joihin sisältyy ajoitettuja lämmittelyjä ja jäähdyttelyjä. Voit määrittää tavoitteet tahdille, sykkeelle, ajoille ja matkoille – ja jopa intervalliharjoitteita toistoineen, Google kertoo.Juostessasi Pixel Watch 3 seuraa juoksuasentoa käyttämällä kehittynyttä liikkeentunnistusta ja koneoppimista. Ne näyttävät yksityiskohtaiset tiedot esimerkiksi askeltiheydestä ja -pituudesta sekä pystysuorasta vartalonliikkeestä, jolloin pystyt parantamaan juoksusuoritusta. Fitbit- sovelluksen uusi juoksupaneeli näyttää esimerkiksi viikoittaiset kilometrimäärät, parhaat tulokset ja yksityiskohtaisen analyysin juoksutreeneistä. Siten voit seurata suorituskyvyn kehittymistä ajan mittaan.Osittain Fitbit tarjoaa ilmaista sisältöä, mutta maksullisella Fitbit Premiumilla saa treenaamisesta personoidumpaa, sillä se tarjoaa tekoälyn tuottamia räätälöityjä juoksusuosituksia. Watch 3:n mukana saa puoli vuotta ilmaista Premium-jäsenyyttä.Pixel Watch 3 auttaa optimoimaan treenaamista palautumistason ja kardiokuorman seurannalla. Näin kuntoilusta saa tasapainoista korkealla suorituskyvyllä, mutta ilman ylirasitusta.Kardiokuorma näyttää, miten kovaa sydämesi työskentelee. Sen avulla voit verrata rasitustietoja koko päivän ajalta treeniaikatauluihin. Saat kullekin päivälle kardiokuormatavoitteen, joka perustuu palautumistasoihin. Tavoite auttaa tasapainottamaan palautumista, vähentämään loukkaantumisriskiä ja parantamaan tuloksia.Pixel Watch 3 toimii yhteen muiden Googlen ekosysteemin laitteiden kanssa. Sillä voi esimerkiksi ohjata Google TV:tä ja käydä kahdensuuntaista keskustelua Nest Camin kanssa vaikkapa postia tuovan lähetin kanssa.Pixel Watch 3 pystyy tunnistamaan sydänpysähdyksen ja tällaisessa tilanteessa se hälyttää automaattisesti apua. Se tulee saataville Pixel Watch 3:ssa syyskuussa useissa Euroopan maissa.