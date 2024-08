Suomen Yhteisverkko sammuttaa 3G-verkkoa laajasti Itä- ja Pohjois-Suomessa

"Aloitimme 3G-verkon sammutuksen keväällä DNA:n ja Telian verkkoihin rajoittuvalla alueella Kaakkois-Suomessa. Työ on edennyt kesän aikana hyvin ja aikataulussa, ja jatkamme sitä yhä laajemmalla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa. Varmistamme, että asiakkaiden palvelukokemus jatkuu laadukkaana", Suomen Yhteisverkon toimitusjohtaja Sami Siiki kertoo.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman(SYV) 3G-verkon sammuttaminen jatkuu syyskuussa.Yhteisverkko käynnisti 3G-verkon alasajon toukokuussa ja sitä on ajettu alas muun muassa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa





Nyt verkkoa sammutetaan laajoilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa.



Viikko 36: Haapavesi, Iisalmi, Kajaani, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Lieksa, Muhos, Nurmes, Oulainen, Pyhäntä, Raahe, Rautavaara, Siikajoki, Siikalatva, Sonkajärvi, Sotkamo, Tyrnävä, Valtimo, Vieremä

Viikko 37: Oulu, Kempele

Viikko 38: Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Liminka, Lumijoki, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Utajärvi, Vaala

Viikko 39: Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Kuhmo, Muonio, Pello, Rovaniemi, Simo, Suomussalmi, Tervola, Tornio, Ylitornio

3G-verkon sammutus jatkuu seuraavasti syyskuun alusta alkaen:Loka-marraskuussa 3G-verkon sammutus jatkuu koko Pohjois-Suomen alueella.Suomen Yhteisverkon omistajayhtiöistä DNA on jo sulkenut oman 3G-verkkonsa, ja Telian 3G-verkon alasajo on parhaillaan käynnissä. Suomessa myös Elisa on jo 3G-verkkonsa sammuttanut.