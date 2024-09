HONORin erittäin ohut taittuvanäyttöinen tuotiin Suomessa myyntiin

julkisti tänään kansainvälisille markkinoilleeli taittuvanäyttöisen laitteen. Magic V3 tuotiin jo nyt myyntiin Suomessa, vaikka edeltäjä saapui kauppoihin helmikuun alussa Magic V3:n ehdoton erikoisuus taittuvanäyttöiseksi on sen ohut rakenne. Laite on avattuna vain noin 4.4 millimetriä paksu ja kiinni ollessaan 9.2 millimetriä. Edeltäjään verratessa paksuutta on saatu tuotua jonkin verran alaspäin. Myös paino on laskenut muutamalla grammalla 226 grammaan.Magic V3 on selvästi ohuempi kuin Samsungin tämän vuoden taittuva laite eli Galaxy Z Fold6 , joka julkaistiin kesällä.HONORin uutuus hyödyntää 7,92-tuumaista taittuvaa näyttöä. Siinä on jopa 1600 nitin kirkkaus, 120 hertsin LTPO -virkistystaajuus ja 2344 x 2156 pikselin tarkkuus.

Etupuolella on käytännössä perinteistä älypuhelinta vastaava 6,43-tuumainen kansinäyttö jopa 5000 nitin kirkkaudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella.Muita laitteen ominaisuuksia ovat muun muassa 50 megapikselin IMX906 -sensori pääkamerana, 50 megapikselin telekamera, 40 megapikselin ultralaajakulma, kaksi 20 megapikselin etukameraa, Snapdragon 8 Gen 3 -piiri, 512 gigatavun tallennustila ja 5150 mAh akku 66 watin langallisella ja 50 watin langattomalla latauksella. Rakenteeltaan laite kestää vettä.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 14 -versioon ja sen päällä toimii MagicOS 8.0 -käyttöliittymä.Laitteen suositushinta on 1999 euroa , mutta esimerkiksi Elisan asiakkaat saavat laitteen 400 euron alennuksella.