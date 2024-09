Aikakauden loppu: Android-sovellusten asentaminen sovelluskaupan ulkopuolelta ei enää onnistu, jos kehittäjä niin haluaa

on aina ollut askeleen vapaampi kuin Applen iOS-alusta ja etenkin yhdessä suhteessa se ero on korostunut jo vuosien ajan: Androidille on voinut asentaa sovelluksia myös Googlen sovelluskaupan ulkopuolelta Tekniikkaa kutsutaan yleisestiiksi. Käytännössä mille tahansa verkkosivustolle on voitu laittaa jakoon Android-sovellus APK-tiedostona, jonka on voinut asentaa suoraan selaimesta lataamalla.Nyt tähän on tulossa osittainen loppu, sillä Android-sovellukset voivat jatkossa itse estää asentumisen muualta kuin Googlen virallisesta sovelluskaupasta.Muutos on samalla sekä merkittävä että merkityksetön.Käytännössä Android-sovelluksia on asennettu Googlen sovelluskaupan "ohi" kahdesta syystä.Ensinnäkin Androidille on voitu asentaa sellaisia sovelluksia, joita Google ei salli sovelluskaupassaan. Yleisimmät esimerkit tällaisista sovelluksista ovat mm. erilaiset kasinosovellukset ja aikuisviihdesovellukset.

Mutta myös jotkut valtavat sovelluskehittäjät ovat halunneet jaella sovelluksensa muutoin kuin Googlen kaupan kautta. Tunnetuin esimerkki on ehdottomasti-peli, jonka kehittäjä Epic Games ei halunnut maksaa Googlelle rojalteja pelin sisäisistä ostoksista ja siirsi pelin jakelun omien sivujensa kautta ladattavaksi.Tällaisiin sovelluksiin muutos ei iske, sillä näissä tapauksissa sovelluskehittäjät itse haluavat, että sovelluksen voi asentaa muualtakin kuin Googlen sovelluskaupasta.Mutta toinen tapaus ovat sovellukset, joissa sovelluskehittäjä nimenomaan haluaisi, että sovellus asennetaan sovelluskaupasta - kun taas käyttäjät haluavat asentaa sen jostain muualta. Tunnettu esimerkki tällaisesta löytyy viime kesältä, kunomistama sosiaalisen median palvelujulkaistiin koko maailmassa - muttei Euroopassa. Eli Meta kielsi Googlen sovelluskaupan asetuksista sovelluksen asentamisen eurooppalaisiin puhelimiin. Eurooppalaiset käyttäjät kiersivät estot lataamalla Threadsin sovelluksen epävirallisista lähteistä, suoraan APK-tiedostona.Lisäksi toisinaan sovellus muuttuu merkittävästi ja käyttäjät haluaisivat käyttää nimenomaan sovelluksen aiempaa versiota - ja lataavat sovelluksen vanhemman version epävirallisista kanavista.Näihin tapauksiin muutos iskee kovaa, sillä jatkossa kehittäjät voivat lisätä sovelluksen ohjelmakoodiin pakollisen-tarkistuksen, joka tarkistaa sovellusta käynnistettäessä sen, onko sovelluksen asennus käynnistynyt Google Play -sovelluskaupasta vai ei. Ja halutessaan kehittäjä voi estää sovelluskaupan ulkopuolelta ladatun sovelluksen toiminnan.Sovellus voi myös näyttää tällaisessa tilanteessa varoituksen siitä, että sovellus on ladattu epävirallisesta lähteestä ja tarjota linkkiä Googlen sovelluskauppaan, virallista latausta varten.Sideloadingilla ladattujen sovellusten yksi merkittävä ongelma sovelluskehittäjille on ollut se, että ne eivät päivity Googlen sovelluskaupan tekemien automaattisten päivitysten mukana. Näin sovelluksesta saattaa jäädä kummittelemaan vanhoja versioita, jotka eivät toimi sovelluskehittäjän toivomalla tavalla.Muutos on siinäkin mielessä merkittävä, että tänä vuonna Euroopan Unioni sai vihdoin pakotettua Applen sallimaan sovellusten asentamisen sovelluskauppojen ulkopuolelta iPhoneissa - tosin vain Euroopassa.