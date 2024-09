OnePlus 12R:n saa perjantaina alle 400 euron

Julkaisuhetkellä:n hinta oli 699 euroa, mutta melko nopeasti hinta laski 499 euroon . Nyt hinta laskee vieläkin alemmas, sillä perjantaina tätä kännykkää myydään vain 399 eurolla.Tällä hinnalla OnePlus 12R:n saa Gigantilta , joka myy laitetta 399 eurolla perjantaina klo 10 alkaen. Tarjousta pääsevät hyödyntämään Gigantti klubilaiset ja myynnissä laitteita on 500 kappaleen erä. OnePlus 12R sai Puhelinvertailun testailussa neljä tähteä viidestä . Suurinta miinusta annettiin tuolloin korkeahkosta hinnasta, joka nyt ei siis enää ole korkea.OnePlus 12R on karsitumpi versio OnePlussan lippulaivapuhelimesta. OnePlus 12R:ssä on Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua, 5500 mAh akku 100 watin latauksella ja 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 4500 nitin huippukirkkaudella.

Eniten on karsittu kameroissa, sillä mainion pääkameran lisäksi löytyy keskitason telekamera ja melkoisen turha makrokamera.