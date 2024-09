Mainiota "melkein lippulaivapuhelinta" OnePlus 12R:aa saa nyt alle 400 euron

Julkaisuhetkellä:n hinta oli 699 euroa, mutta melko nopeasti hinta laski 499 euroon. Nyt hinta laskee vieläkin alemmas, sillä perjantaina tätä kännykkää myydään vain 399 eurolla.Tällä hinnalla OnePlus 12R:n saa DNA:lta , joka myy laitetta 399 eurolla. Hintakilpailun aloitti aiemmin tällä viikolla Gigantti, joka myi perjantain erikoiskampanjassaan klubinsa jäsenille puhelinta samaisella 399 euron hintalapulla. Nyt siis sama hinta on tarjolla kaikille, mutta DNA:n verkkokaupasta. OnePlus 12R sai Puhelinvertailun testailussa neljä tähteä viidestä . Suurinta miinusta annettiin tuolloin korkeahkosta hinnasta, joka nyt ei siis enää ole korkea.OnePlus 12R on karsitumpi versio OnePlussan lippulaivapuhelimesta. OnePlus 12R:ssä on Snapdragon 8 Gen 2 -piiri, 16 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua, 5500 mAh akku 100 watin latauksella ja 6,78-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja jopa 4500 nitin huippukirkkaudella.

Eniten on karsittu kameroissa, sillä mainion pääkameran lisäksi löytyy keskitason telekamera ja melkoisen turha makrokamera. Tarkemmin OnePlus 12:n ja 12R:n eroja voi ihmetellä puhelinvertailustamme Noin 400 euron hintahaarukassa tilanne on nyt varsin mielenkiintoinen, sillä yksi OnePlus 12R:n kovimmista haastajista on OnePlussan toinen malli, arvostelussamme kehuttu OnePlus Nord 4 , joka maksaa nyt 450 euroa eli hieman enemmän kuin OnePlus 12R.Olemme vertailleet OnePlus 12R:n ja Nord 4:n eroja kattavasti puhelinten vertailussamme. Näiden kahden väliltä valinnan tekeminen on erittäin vaikeaa, sillä kummassakin on omat vahvuutensa ja omat heikkoutensa. Mainioita puhelimia molemmat.