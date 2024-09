Android-sovelluksia voi pian laittaa omiin ikkunoihinsa, muuttaa niiden kokoa ja siirrellä näytöllä?

vaikuttaa kiinnostuneen Androidin tablettien tilasta, nyt kun yhtiöllä on pitkästä aikaa tarjolla omakin tabletti.Yhtiö kertoo , että täydet ikkunointitoiminnotovat nyt sovelluskehittäjien kokeiltavissa.Ja mitäkö ikkunointi käytännössä tarkoittaisi..?Vapaimmillaan se tarkoittaisi Windowsin ja muiden tietokoneille tarkoitettujen käyttöjärjestelmien tapaista vapautta. Eli käyttäjä voisi muuttaa jokaisen sovelluksen kokoa vapaasti, jokainen sovellus "eläisi" omassa ikkunassaan ja ikkunoita voisi siirrellä näytöllä miten haluaa. Luonnollisestikin sovellusikkunoita voisi myös olla näkyvissä useampia kerrallaan.Laitevalmistajat ovat joutuneet vuosien ajan rakentelemaan itse hieman tämän tyylisiä ratkaisuja Androidin päälle: Samsungilla on omat työkalunsa useamman sovelluksen yhtäaikaiseen näyttämiseen ja OnePlussakin toi omille tableteilleen vastaavia toimintoja.

Ongelmana on ollut se, että ikkunointi ei ole ollut Androidin itsensä ominaisuus - eli jokainen laitevalmistaja on joutunut kyhäämään oman ratkaisunsa sitä varten. Tai sitten valmistaja ei ole vaivautunut tekemään mitään ikkunointiratkaisua.Nyt käyttöjärjestelmään itseensä on tulossa tuki ikkunoille, joka vapauttaa laitevalmistajien resurssit tehokkaampaan käyttöön. Lisäksi käyttäjät voivat jatkossa vaihtaa eri brändin Android-tabletista toiseen ja ikkunoinnin pitäisi toimia samalla tavalla kaikissa tableteissa.Ominaisuus on ilmeisesti tulossa Android 15 julkaisun myötä heti Googlen Pixel Tabletille. Muiden tablettien osalta tilanne riippunee laitevalmistajien halukkuudesta ottaa toiminto käyttöön.Ikkunointituki on tulossa käyttöön myös kännyköissä, jotka yhdistetään ulkoiseen näyttöön kiinni