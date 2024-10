Android 15 saapuu Samsungin puhelimiin merkittävästi myöhemmin kuin aiemmat päivitykset

Maailman suurin Android-valmistajaon kertonut nyt suunnitelmistaansuhteen.Viime vuosina Samsung on ollut ylivoimaisesti nopein kaikista Android-valmistajista puskemaan uusimman Android-päivityksen koko laajalle mallistolleen. Toki, pienen valikoiman yhtiöt, kuten Sony ja Asus ovat saaneet mallistonsa päivitettyä korealaisjättiä nopeammin, mutta laajan malliston valmistajissa Samsung on ollut ylivoimaisen nopea.Nyt kertaa näyttää kuitenkin siltä, että Android 15 aiheuttaa jostain syystä ongelmia oikeastaan kaikille valmistajille. Vaikka Android 15 julkistettiin jo virallisesti syyskuussa, ei sitä ole saatavillatoistaiseksi yhdellekään puhelimelle - ei edes Googlen omille Pixel-malleille.Ja nyt Samsung on vahvistanut , että sekään ei saa omaa Android 15 -jakeluaan käyntiin kuin vasta tammikuussa 2025.

Samsungin Android 15 kantaa nimeä, eli se on Samsungin rankasti omannäköisekseen räätälöimä versio Androidista - joskin käyttöjärjestelmän peruste on sama siinäkin kuin kaikissa muissakin Androideissa.One UI 7, eli Samsungin Android 15, tullaan nyt uusimman tiedon mukaan näkemään ensimmäistä kertaa vasta tammikuussa esiteltävässä Samsung Galaxy S25 -mallistossa. Tuon jälkeen jakelu alkaa sitten muille tuetuille Samsungin malleille.Jos kiinnostaa tietää, tuleeko oma puhelimesi saamaan Android 15 -päivityksen, tarkista tilanne Android 15 -päivityslupausten listaltamme . Mikäli puhelimesi ei löydy listalta, suosittelemme tutustumaan myös artikkeliimme, jossa käydään läpi sitä, mitä tapahtuu, jos puhelintaan ei päivitä tai sille ei enää tule päivityksiä