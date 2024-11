Ensimmäiset Android 15 -päivitykset saapuivat - OnePlus ja Xiaomi ehtivät ensin

Ensimmäiset muiden kuin Googlen itsensä julkaisemat-päivitykset on nyt julkaistu.Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että ensimmäisten joukkoon ei ehtinyt, kuten usein aiemmin. Tällä kertaa näyttää siltä, ettäon vihdoin palaamassa takaisin juurilleen - nopeaksi päivittäjäksi.OnePlussan alkuaikoina yhtiö niitti teknologiafanien keskuudessa mainetta nimenomaan nopeilla päivityksillään puhelinmallistoonsa. Mutta vuosien saatossa tahti ehti vähän hidastumaan - ja välillä hitaista päivityksistä muodostui jopa pientä mainehaittaa yhtiön imagolle.Mutta ainakin Android 15 -päivitys näyttää menneen putkeen, sillä yhtiö on viimeisen viikon aikana saanut ns. vakaat päivitykset jakeluun kahdellekin kännykkämallilleen.Sekä OnePlus 12 että sen edullisempi pikkusisko, OnePlus 12R saivat jo uusitun Android 15 / OxygenOS 15 -päivityksen. Molempien mallien päivitykset ovat jo jakelussa myös Euroopassa, eli osalle suomalaiskäyttäjistäkin päivitys on saattanut jo napsahtaa puhelimeen.

Päivitykset voi myös ladata ns. käsipelillä, jos tietää mitä on tekemässä. Ohjeet OnePlus 12:n päivittämiseksi ovat täällä ja vastaavasti OnePlus 12R:n päivitysohjeet löytyvät täältä OnePlussan lisäksi vakaan Android 15 -päivityksen on saanut ulos jo myös, jonka mallistosta päivitys on ilmestynyt jo Xiaomi 14 :lle. Xiaominkin päivitys on jakelussa myös Euroopassa.Jos mietit, tuleeko oma puhelimesi saamaan Android 15 -päivitystä, voit tarkistaa tilanteen Android 15 -päivitysseurannastamme , jossa listaamme kaikki puhelinmallit, joille päivitys on tarkoitus saapua.