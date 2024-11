Ensimmäinen Android 16 -versio julkaistiin - vaikka Android 15 on vielä aivan lähtökuopissa

ilmoitti, että ensimmäinen sovelluskehittäjille tarkoitettu koeversio tulevasta-käyttöjärjestelmästä on nyt julkaistu.Julkaisu on tavallaan yllätys, sillä Android 15 julkaistiin kuluttajille vasta aivan hiljattain, lokakuussa 2024 ja käyttöjärjestelmä on saatavilla vasta vain kouralliselle kännykkämalleja.Mutta muutos kytkeytyy siihen, mistä Google varoittelikin jo aiemmin: Androidin "isojen" päivitysten julkaisutahti tulee nyt kiihtymään ja Android 16 on tarkoitus julkaista kuluttajille valmiissa muodossa jo ensi vuoden toisella neljänneksellä. Eli käytännössä ensimmäiset kuluttajat saavat "lopullisen" Android 16:n käyttöönsä joskus huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana vuonna 2025.on jo ladattavissa tuetuille laitteille, eli Googlen omalle Pixel-mallistolle, siten että vanhin tuettu Pixel on Google Pixel 6.

Googlen kertoman aikajanan mukaan kehittäjille suunnattuja esiversioita julkaistaan vuoden 2024 loppuun saakka ja vuoden 2025 alussa siirrytään sitten beta-kokeiluversioiden jakeluun.Mutta meidän tavallisten kuolevaisten on syytä vielä odotella rauhassa. Sen sijaan katseen voi suunnata Android 15 -päivitysseurantaamme, jossa seuraamme sitä, mitkä puhelimet tulevat saamaan Android 15 -päivityksen