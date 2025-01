999 euron OnePlus 13 -puhelimessa on kolme 50 megapikselin kameraa, 6000 mAh akku ja IP69-luokitus

julkisti tänään aiemman ilmoituksen mukaisesti globaalisti OnePlus 13 -sarjan, joka kattaa OnePlus 13 -huippumallin ja hieman karsitumman, mutta edullisemman OnePlus 13R:n.OnePlus 13:n 12+256 gigatavun version saa 999 eurolla ja 16+512 gigatavun version 1149 eurolla. Myynti alkoi välittömästi Suomessa.OnePlus 13R 12+256GB kustantaa 749 euroa ja se saapuu kauppoihin 14.1. klo 9.00. Ennakkomyynti on jo käynnissä.OnePlus 13:sta on numerot kunnossa. Takana on kolme 50 megapikselin kameraa: 50 megapikselin pääkamera Sonyn LYT-808 -kennolla ja optisella kuvanvakaimella, 50 megapikselin 3X Triprism Telephoto -kamera optisella kuvanvakaimella ja 50 megapikselin Ultra-Wide-laajakulmakamera. Jokaisella kameralla voi kuvata 4K 60 fps -videota.OnePlus tekee edelleen yhteistyötä Hasselbladin kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa muotokuvausta päivitetyillä Hasselblad Bokeh -tehosteilla.

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13 painaa 210 grammaa ja on vain 8,5 mm paksu. Silti sisällä on saatu mahtumaan 6 000 mAh:n akku, joka OnePlus kutsuu Silicon NanoStack -akuksi. Edeltäjässä eli OnePlus 12:sta on 5400 mAh akku, eli OnePlus 13 on aiempaa pidempään kestävä puhelin.Laitteessa on Snapdragon 8 Elite -suoritin, joka tarjoaa selvästi menevämpää suorituskykyä edeltäjään verratessa. Edessä on suuri QHD+ (3168x1440) 120 Hz:n näyttö, ja OnePlus 13 on ensimmäinen OnePlus-laite, joka on saanut sekä IP68- että IP69-luokituksen eli OnePlus 13 kestää hyvin vettä.OnePlus 13R:n ytimessä on Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform ja edessä on 6,78 tuuman 1,5K ProXDR -näyttö. OnePlus 13R toimii 6 000 mAh:n akulla ja 80 W SUPERVOOC- pikalatauksella.Laitteen 50 megapikselin pääkamera on varustettu uudella Sony LYT-700 -kennolla ja optisellakuvanvakaimella. Tukena on myös 50 megapikselin muotokuvakamera, jossa on 2x optinen zoom sekä 8 megapikselin ultralaajakulma.OnePlus 13R on ensimmäinen OnePlus-laite, jossa on Corningin hiljattain kehittämä Gorilla Glass 7i, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivoimainen naarmuuntumiskestävyys. Uutta lasia käytetään sekä edessä että takana. OnePlus 13R:ssä on 8 mm ohut alumiinirunko ja litteä näyttö. Laite on IP65-luokiteltu.OnePlus 13 ja OnePlus 13R tukevat Beacon Link -ominaisuutta, joka käyttää Bluetooth-yhteyttä mahdollistaakseen jopa 200 metrin päässä toisistaan olevien laitteiden toimimisen radiopuhelimina.Sekä OnePlus 13 että OnePlus 13R toimivat OxygenOS 15:llä, jossa on muun muassa erilaisia tekoälyominaisuuksia.OnePlus esittelee lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti OnePlus 13:lle, kuten uusi kokoelma magneettisia puhelimen kuoria. Jokainen kuori on yhteensopiva MagSafe-lisävarusteiden kanssa.