Samsungin Galaxy S24 -laitteet tuovat tekoälyä ja pitkää päivitystukea

Hinta

Samsungin vuoden 2024 huippumallit on julkaistu. Kyseessä on siis Galaxy S24 -sarja, joka koostuu totutusti kolmesta mallista: Galaxy S24 Galaxy S24+ ja Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 ja Galaxy S24+ ovat ulkonäöltään ja tekniikan osalta monin paikoin identtisiä, mutta kaksikosta Galaxy S24+ on suurempi, joten siinä on isompi näyttö, kookkaampi akku ja hieman suurempi hintalappu.Galaxy S24 Ultra puolestaan sijoittuu aivan sinne ylimmälle tasolle muun muassa näytön ja kameroiden osalta.Galaxy S24 -sarjan on heti ennakkotilattavissa ja laitteet tulevat saataville 23. tammikuuta alkaen.Galaxy S24:n hinnat alkavat 949 eurosta, Galaxy S24+:n 1 199 eurosta ja Galaxy S24 Ultran 1 499 eurosta, eli hinnat ovat samaa luokkaa viime vuoden Galaxy S23 -malleihin verratessa.

Huippujen huippu - Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 ja Galaxy S24+

Hurja päivityslupaus

Galaxy S24 Ultra on etenkin kamerajärjestelmän osalta kiinnostava laite.Laitteessa on viime vuoden Galaxy S23 Ultran tapaisesti 200 megapikselin pääkamera (f/1.7) optisella kuvanvakaimella. Sen luvataan kuitenkin tuottavan edeltäjään nähden valovoimaisempia kuvia.12 megapikselin ultralaajakulma (F2.2, FOV 120º) on pitkälti samanlainen kuin edeltäjässä, kuten myös 10 megapikselin 3x telekamera. Toinen telekamera eli 10 megapikselin 10x telekamera on kuitenkin nyt vaihtunut 50 megapikselin 5x telekameraksi.3x ja 5x ovat optisesti vakautettuja. Laitteella voidaan ottaa myös kuvia 10x zoomilla, mutta tässä kohden hyödynnetään digitaalista zoomausta. Laadun kuitenkin pitäisi olla edelleen huipputasolla.Tekoäly on laitteessa iso juttu tänä vuonna ja se näkyy muun muassa kameroiden kohdalla. Laite osaa esimerkiksi täyttää kuvien taustaa tekoälyllä. Tällöin kuviin ja metadataan toki ilmestyy maininta tekoälyn käytöstä.Tekoälyominaisuuksia kutsutaan nimellä Galaxy AI . Se osaa myös esimerkiksi kääntää kieliä reaaliajassa ja näppäimistö osaa luoda tekstiä. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin nämä toimivat suomeksi, jos ja kun Samsung saa kielen tuettujen listalle.6,8-tuumaisen Dynamic AMOLED 2X -näytön yläreunassa on 12 megapikselin etukamera. Näytön virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä ja kirkkaus näytössä yltää jopa 2 600 nitiin. Tarkkuus on näytössä QHD+. Näyttö on päällystetty kestävällä Corning Gorilla Armor -lasilla.Näyttö tukee S Pen -kynää, jota säilytetään puhelimen rungon sisällä. Samsungin tiedotteessa ei kuitenkaan nosteta kynää millään tavalla esille eli ilmeisesti se ei ole kehittynyt tai saanut uusia ominaisuuksia. Kynä ei juurikaan saanut muutosta viime vuonnakaan.Runko on Ultrassa nyt titaania, joka tekee laitteesta kestävämmän. Painoa on 232 grammaa. Uuden puhelimen värivaihtoehdot ovat Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet ja Titanium Yellow.Suorituskyvystä Galaxy S24 Ultrassa vastaa Snapdragon 8 Gen 3 -piiri , joka mahdollistaa tekoälytoiminnot laitteessa. RAM-muistia on 12 gigatavua ja tallennustilaa löytyy 256 Gb, 512 Gb tai yksi teratavu.Sisällä on myös 5000 mAh akku, jossa on käytetty kierrätettyjä materiaaleja entistä enemmän. Langallisesti akku latautuu 45 watin teholla 30 minuutissa 65 prosenttiin eli edelleenkään Samsung ei ole tuonut merkittävää nopeutta lataukseen.Lataus onnistuu myös langattomasti ja käänteisen langattoman latauksen avulla voi ladata vaikkapa kuulokkeet takakannen päällä.Muita ominaisuuksia ovat IP68-luokitus, 5G, Wifi 7 ja Bluetooth 5.3.Galaxy S24:ssa on 6,2-tuumainen näyttö ja S24+:ssa 6,7-tuumainen. Kumpikin hyödyntää AMOLEDia ja virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä.Isommassa mallissa on tarkempi QHD-resoluutio, kun Galaxy S24 jää Full HD+ -tarkkuuteen.S24 painaa 167 grammaa ja S24+ vastaavasti 196 grammaa. Pienimmässä mallissa on 4000 mAh akku ja suuremmassa kookkaampi 4900 mAh akku. Latauksen osalta S24 tukee vain 25 watin latausta, kun taas S24+:ssa on 45 watin langallinen lataus.Kumpikin malli on saanut IP68-luokituksen. Laitteissa on 5G, Wifi 6E ja Bluetooth 5.3.Kamerajärjestelmät ovat samat. Takana on 50 megapikselin pääkamera, 10 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on 12 megapikselin kamera.Tallennustilaa löytyy 128 - 512 gigatavua. Tavallisessa mallissa on 8 gigatavua RAMia ja plussassa sitä on 12 gigatavua. Suorituskyvystä vastaa Samsungin oma Exynos 2400 -piiri.Teknisten ominaisuuksien kohdalla muutokset ovat tällä kertaa pienehköjä, mutta ohjelmistoon panostettu tällä kertaa enemmän.Luvassa on runsaasti tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia, jotka on leivottu osaksi One 6.1 -ohjelmistoa. Se perustuu Android 14 -versioon.Googlen tapaisesti Samsung lupaa uusille lippulaivoille hurjan seitsemän vuoden tuen . Tämä tarkoittaa seitsemän käyttöjärjestelmäversiota ja seitsemää vuotta tietoturvaa.Laitteissa on nyt siis Android 14, mutta aikoinaan niiden pitäisi saada peräti Android 21.