Tammikuussa hankittiin laajasti kaikenlaista - tässä kuun myydyimmät puhelimet ja älykellot

Vuoden ensimmäinen kuukausi on jo takanapäin, joten nyt operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet tammikuun suosituimmat älypuhelimet ja älykellot.DNA:lla ja Elisalla numero 13 osoittautui onnennumeroksi, sillä DNA:lla kuluttajien ja yritysasiakkaiden listalla kärjessä on Applen iPhone 13 , kun taas Elisan kuluttajien listalla on OnePlus 13 iPhone 13 on toistaiseksi suosittu, mutta sen päivät ovat pian luetut, sillä laitteessa on edelleen vanha Lightning-liitäntä. Vuodenvaihteessa voimaan tullut EU:n päätös edellyttää USB-C-latausliittimen käyttöä laitteissa , joten jälleenmyyjät eivät enää voi ottaa varastoihinsa näitä vanhoja malleja, mutta saavat myydä nykyiset varastonsa pois.OnePlus 13 -mallin nouseminen kärkeen on omalta osaltaan merkittävää, sillä kyseessä on OnePlussan tämän vuoden huippumalli , joka saapui myyntiin tammikuun puolivälissä. Erityisesti ainoastaan Elisalta saatavilla oleva sininen värivaihtoehto on ollut haluttu.

DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat tammikuussa 2025

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy A25 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A55 5G OPPO A18 Apple iPhone 15 5G OnePlus 13 5G Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A35 5G OnePlus Nord 4 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat tammikuussa 2025

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S24 FE 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A05s 4G Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OPPO A18 4G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy S24 5G Nokia 105 4G (2023) Samsung Galaxy A35 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille tammikuussa 2025

OnePlus 13 5G Samsung Galaxy A25 5G Oppo A18 OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A55 5G OnePlus Nord CE4 Lite 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A05s Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Samsung Galaxy A16 5G OnePlus Nord 4 5G Apple iPhone 14 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille tammikuussa 2025

Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus 13 5G Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A55 5G 128GB Enterprise Edition OnePlus Nord 4 5G Samsung Galaxy A16 5G 128GB OnePlus 12 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille tammikuussa 2025

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G OnePlus Nord 3 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A25 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 16 5G Samsung Galaxy A55 5G Apple iPhone 16 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille tammikuussa 2025

Samsung Galaxy A35 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy Xcover7 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 16 Pro 5G Samsung Galaxy S24 5G Apple iPhone 16 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet tammikuussa 2025

Samsung Galaxy A25 OnePlus Nord CE3 Lite Samsung Galaxy A15 Motorola E14 OnePlus 12 OnePlus Nord CE4 Lite Samsung Galaxy A55 Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 13 OnePlus 12R

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet tammikuussa 2025

Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A35 Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 PRO Apple iPhone 16 PRO MAX Honor 200 SMART Honor X6B OnePlus Nord 3 Samsung Galaxy S24

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet tammikuussa 2025

Apple Watch Series 10 GPS Apple Watch SE GPS 2024 Honor Choice Watch Garmin Venu 3 Xplora Go 3 Garmin Vivoactive 5 Apple Watch SE GPS+Cellular 2024 Apple Watch Series 10 GPS+Cellular Xplora X6 Play Huawei Watch Fit 3 OnePlus Watch 2 Samsung Galaxy Fit3 Samsung Galaxy Watch7 LTE Apple Watch Ultra 2 2024 Samsung Galaxy Watch7 BT

Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet tammikuussa 2025

OnePlus Watch 2R Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke Garmin Vivoactive 5 -sarja Samsung Galaxy Watch FE Huawei Watch Gt5 Apple Watch Series 10 Garmin Venu 3 -Sarja Apple Watch SE Garmin Fenix 7 -Sarja Polar Ignite 2 Polar Ignite 3 Samsung Galaxy Watch7 4G (eSIM) ZTE K1 Pro Lasten Kellopuhelin Samsung Galaxy Ring -älysormus RingConn Smart Ring Gen 2 -älysormus

Telian myydyimmät älykellot tammikuussa 2025

Apple Watch Series 10 GPS Garmin Vivoactive 5 POLAR IGNITE 2 Apple Watch Ultra 2 ZTE K1 PRO 4G Apple Watch SE GPS POLAR PACER PRO Garmin Venu 3S Xplora Watch XGO3 4G Apple Watch Series 10 GPS+Cellular

Myös Samsungin uutuus Galaxy S25 Ultra on noussut Elisan kuluttajien listalle, mutta muiden listoilla S25 -sarjan laitteet eivät toistaiseksi oleskele.Tammikuussa suosittuja malleja olivat myös esimerkiksi iPhone 16 -sarjan laitteet, Galaxy S24 FE, Galaxy A25, OnePlus Nord 3 sekä Oppo A18 eli tammikuussa hankittiin monipuolisesti erilaisia laitteita.Älykellojen osalta suosituin malli oli Apple Watch Series 10 , joka on kärjessä DNA:lla ja Telialla. Elisalla kärkipaikan otti OnePlus Watch 2R Elisalla toisena on edullinen Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke, DNA:lla Apple Watch SE ja Telialla Garmin Vivoactive 5 Näistä viimeisin on Elisalla kolmantena, kun taas DNA:lla kolmantena on Honor Choice Watch ja Telialla Polar Ignite 2