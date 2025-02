Ranskassa 150 euron sakot kaiutin päällä puhelua puhuneelle

Ranskassa maan valtio-omisteinen junayhtiöon antanut 150 euron sakot matkustajalle, joka puhui kaiutinpuhelua.Kaiutinpuhelulla tarkoitetaan siis puhelua, jossa puhelinta ei pidetä korvaa vasten, vaan ääni tulee puhelimen kaiuttimista siten, että muutkin kuin puhelimen käyttäjä yleensä kuulevat puhelun erittäin hyvin.Ranskalaisten uutislähteiden mukaan miesmatkustaja oli puhumassa puhelua siskolleen Nantesin rautatieasemalla - kaiuttimen kautta. Rautatieyhtiö SNCF:n työntekijä oli pyytänyt miestä kytkemään kaiuttimen pois päältä ja puhumaan puhelunsa puhelin korvalle asetettuna.Mies ei suostunut vaatimukseen, joten työntekijä lätkäisi hänelle 150 euron sakon. Sakon summa on noussut sittemmin jo 200 euroon, koska sakot saanut matkustaja ei maksanut sitä ajoissa.SNCF:n mukaan Ranskan julkisen liikenteen lainsäädännössä ei erikseen kielletä puhelimeen puhumista kaiutin päällä, mutta säännöt kieltävät muiden matkustajien häiritsemisen - jos mies olisi kuunnellut puhelimen kaiuttimen kautta musiikkia, hän olisi saanut siitäkin samat sakot.

The Localin mukaan laki kattaa myös "kaikki alueet ja rakennukset jotka on tarkoitettu julkisen liikenteen käyttöön" eli myös rautatieasemat. Ranskassa SNCF:n työntekijöillä on oikeus antaa sakot sääntöjen rikkomisesta suoraan asiakkaille, ilman tarvetta poliisille.Lainsäädäntö koskee tältä osin vain kaukojunia, ei paikallisjunia tai vaikkapa Pariisin sisäistä julkista liikennettä.