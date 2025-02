Mobiiliyhteydet saivat parannusta - Elisan verkossa maailman ensimmäiset kuluttaja-asiakkaat käyttävät 5.5G:tä

"Yksi 5.5G:n merkittävistä ajureista on tekoälyn käytön yleistyminen, joka lisää asiakkaalta verkkoon päin lähtevää dataliikennettä. On tärkeää, että Suomessa pääsemme ensimmäisten joukossa oppimaan teknologian uusista ominaisuuksista ja tuomaan niiden hyödyt asiakkaille", kertoo Elisan teknologiajohtaja Kalle Lehtinen.

alkoi yleistymään vuoden 2019 jälkeen ja vuosien aikana 5G on tullut kattavasti saataville Suomessa. Nyt mobiiliverkon nopeuksiin on luvassa kasvua, sillä Elisa on avannut Suomeen 5.5G-verkon.5.5G-verkko, joka myös 5G Advanced -nimellä tunnetaan, tuo Elisan mukaan mobiiliyhteyksiin kaivatun kehitysaskeleen. Operaattorin mukaan maailman ensimmäiset kuluttaja-asiakkaat käyttävät nyt 5.5G:tä kodin nettiyhteytenä pääkaupunkiseudulla, ja kevään aikana uusi teknologia saapuu myös puhelinliittymiin sekä yritysten käyttöön.





5.5G-verkon sekä -liittymien saatavuus laajenee asteittain. Verkko on nyt ensimmäisenä saatavilla pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Jyväskylässä, ja se laajenee tulevina vuosina ympäri Suomea.



Samalla 5.5G:tä tukevien palveluiden valikoima laajenee: kevään aikana saataville tulee puhelinliittymä sekä yrityksille toimiston yhteydeksi tai etätyöliittymäksi tarkoitettu palvelu. 5.5G:n käyttö vaatii sitä tukevan liittymän sekä päätelaitteen, kuten puhelimen tai reitittimen. Myös päätelaitteiden valikoima kasvaa lähivuosina.Elisa ei tiedotteessa tarkkoja nopeuksia mainitse, mutta kertoo uuden teknologian moninkertaistavan datan lähetysnopeuden asiakkaalta verkkoon päin ja parantavan myös latausnopeuksia verkosta asiakkaalle päin.5.5G:llä voidaan yltää jopa yli 10 gigan nopeuteen. Tällä hetkellä Elisalta saa 5G Premium -liittymän , jossa 5G-verkon maksiminopeus on 1,2 Gbit/s.5.5G sisältää myös esimerkiksi uutta koodekkiteknologiaa, jota Nokia testasi kesällä, kun Nokia teki maailman ensimmäisen reaaliaikaisen tilaäänipuhelun matkapuhelinverkossa Viime vuonna Elisa toi kuluttajien saataville itsenäistä 5G-verkkoa hyödyntävät puhelinliittymät