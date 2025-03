ABC-mobiililla 700 000 käyttäjää - suosituin palvelu mobiilitankkaus

"ABC-mobiilissa oli viime vuonna yli seitsemän miljoonaa maksutapahtumaa ja vuosimyynti liikkuu sadoissa miljoonissa euroissa. Nyt rekisteröityneiden käyttäjien määrä on jo yli 700 000", iloitsee ABC-ketjun johtaja Harri Tuomaala SOK Liikennekaupasta.

S-ryhmän:llä digitaalinen kauppa on vahvassa kasvussa. ABC-mobiililla on jo yli 700 000 käyttäjää. Viimeisen vuoden aikana käyttäjien määrä on kasvanut yli 100 000 rekisteröityneellä käyttäjällä. Maksutapahtumien määrä sen sijaan kasvoi jopa kahdella miljoonalla.





ABC-mobiilin palveluihin kuuluvat muun muassa mobiilitankkaus, ennakkoon maksettavat ruokatilaukset, sähköauton lataus sekä autopesu.



"Ennustamme, että ravintolatilausten teko mobiilisti kasvattaa suosiotaan tulevaisuudessa liikennemyymälöissä eri puolilla Suomea. Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta etenkin nopeudesta ja helppoudesta – ABC Ravintolan annokset voi tilata ennakkoon asemalle jo tien päältä", ABC-ketjun digitaalisesta liiketoiminnasta ja kehityksestä vastaava johtaja Jussi Säilä SOK Liikennekaupasta.

Käyttö on tiedotteen mukaan noussu kaikissa palveluissa, mutta suostuin on mobiilitankkaus. Se kehitettiin S-ryhmässä jo kymmenen vuotta sitten Mobiilitankkaus on erityisessä suosiossa pääkaupunkiseudulla. Muutamilla pääkaupunkiseudun ABC-asemilla jo lähes viidennes tankkauksista tehdään mobiililla. Toiseksi eniten mobiilitankkauksen osuus korostuu Pirkanmaan ja Pohjois-Savon asemilla.Myös sähköautojen lataus sovelluksen kautta on nousussa ja se tuo ketjulle yhä enemmän uusia asiakkaita.Ravintolapalveluiden mobiilitilaukset korostuvat tällä hetkellä sen sijaan Itä-Suomessa, jossa osassa ABC-asemia jopa yli kymmenes ravintolatilauksista tehdään mobiilisti.





ABC on panostanut digitaalisuuteen vahvasti. Tänä vuonna uudistetaan ABC-mobiilin ilmettä, mikä helpottaa sovelluksen käyttöä entisestään. Tulevaisuudessa tekoäly ja suosittelu ovat asiakkaan apuna.