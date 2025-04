Garminin vívoactive 6 -älykellossa on kirkkaampi AMOLED-näyttö ja älyherätys

julkisti tiistainahyvinvoinnin ja liikunnan seuraamiseen. Kyseessä on suora seuraaja vuoden 2023 vívoactive 5 -mallille Ulkoisesta nämä kaksi kelloa vaikuttavat samanlaisilta ja myös tekniset ominaisuudet ovat samankaltaisia. Kummassakin on 390 x 390 AMOLED-näyttö, mutta Garmin mainostaa sen olevan uudessa mallissa entistäkin kirkkaampi. Tarkkoja tietoja ei kuitenkaan mainita tiedotteessa.Kumpikin tarjoaa 11 vuorokautta akunkestoa, joka putoaa 5 vuorokauteen, jos näyttöä pitää päällä jatkuvasti.Garmin vívoactive 6 tarjoaa tuttuja ominaisuuksia, kuten torkkujen tunnistuksen, Body Battery -energiatason seurannan, aamuraportin, sykemittauksen, stressin seurannan, kuukautisten seurannan, happipitoisuuden seurannan sekä esimerkiksi yli 80 urheiluseurantaa.

Uusi malli tarjoaa kykenee nyt mittaamaan keskeisiä juoksun metriikkatietoja, kuten askeltiheyttä, askeleen pituutta ja maakosketuksen kestoa.Uutena ominaisuutena on lisätty älykäs herätys. Älyherätys seuraa kevyen unen vaiheita tietyssä aikaikkunassa ja herättää lempeästi kevyellä värinällä.Alumiinista valmistetulla kellonkehällä ja silikonirannekkeella varustettu vívoactive 6 on saatavissa seuraavissa väreissä: Musta/tummanharmaa, luunvalkoinen/vaalean kullansävyinen, jaspiksenvihreä ja vaaleanpunainen aamunkajo.Kello on tilattavissa 4. huhtikuuta alkaen suositushintaan 346,00 € Puhelinvertailun testaamaa vívoactive 5 -mallia saa tällä hetkellä 199 eurolla