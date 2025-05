Garmin Forerunner 970 ja Forerunner 570 julkaistiin - näin ne uudistavat Forerunner-sarjaa

julkisti uudet juoksijoille tarkoitetun-sarjan kellonsa tänään. Garmin Forerunner 970 korvaa aiemman Forerunner 965 -mallin ja Garmin Forerunner 570 puolestaan korvaa aiemman Garmin Forerunner 265 -mallin Eli vanha Forerunner 200-sarja lakkaa olemasta uudistuksen myötä ja sen tilalle tulee uusi 500-sarja. Nimeämisellä Garmin ilmeisesti halunnee korostaa sitä, miten 500-sarja on juoksukellojen "keskellä", kun taas budjettipäähän asettuu hiljattain julkaistu Forerunner 165 . Aiemminhan FR100-sarjaa ei ollut olemassakaan.

Garmin Forerunner 970

Tietoja mittaava sensori on uudistunut: nyt käytössä on Garmin Elevate gen 5 -sensori, edeltäjä oli gen 4

FR970:ssa on EKG-mittaus

FR970:ssa on ihon lämpötilan mittaus

Forerunner 970:ssa on nyt Fenix- ja Epix-sarjasta tuttu taskulamppu

paino kasvoi 56 grammaan (FR965 painaa 53 grammaa)

FR970:ssa on mikrofoni ja kaiutin sekä tuki äänikomennoille

Garmin Forerunner 570

Eli jatkossa Forerunnereista on tarjolla 100-sarja, 500-sarja ja 900-sarja.Kellot tuovat mukanaan nipun uudistuksia, joten niitä on helpointa ajatella edeltäjämalleihin vertailemalla:Eli mitä uutta Forerunner 970 tuo Forerunner 965:een nähden?Ohjelmistopuolella pieniä ja isompia uudistuksia on enemmänkin, mm. iltayhteenveto, ovulaation ajoituksen arviointi, useita juoksun ergonomiaan ja kestävyyteen kytkeytyviä tietoja, 15 uutta tuettua lajia ja lisäksi käyttöliittymä on uudistettu vastaamaan pitkälti Fenix 8:n käyttöliittymää.Garmin Forerunner 970 maksaa Suomessa 785 euroa, eli myös hinta hyppää Forerunner 965:een nähden reippaasti ylöspäin.Miten Garmin Forerunner 570 eroaa Forerunner 265:sta..?Isoin ja näkyvin uudistus on tietysti se, että Forerunner 570 käyttää AMOLED-näyttöä, eli vanhoja matriisipistenäyttöjä ei enää ole tarjolla lainkaan.Kelloa on saatavissa kahdessa eri koossaSensoripiiri on uudistunut, eli Forerunner 570 käyttää samaa Garmin Elevate gen 5 -sensoria kuin Forerunner 970:kin, kun FR265 käytti vielä vanhaa gen 4 -sensoria. EKG:tä Forerunner 570:ssä ei ole, mutta ihon lämpötilan mittaus on tuotu mukaan myös FR570:een.Ohjelmistopuolella uudistukset ovat saman suuntaisia kuin FR970:ssa eli juoksuun liittyviä uusia seurattavia datakenttiä ja tietoja on tarjolla varsin iso nippu Forerunner 265:een nähden. Uusia tuettuja urheilulajeja on 23 kappaletta. Käyttöliittymä noudattelee Fenix 8:n käyttöliittymää.Akkukeston osalta Forerunner 570 on osittain heikompi ja osittain parempi kuin edeltäjänsä, Forerunner 265. Älykellotilassa Garmin lupaaFR570:lle 11 vuorokauden akkukestoaja GPS-tilassa tehdylle liikunnan seurannalle 18 tunnin akkukestoa. Musiikkia kellosta kuunnellessa, GPS päällä liikuntaa harrastaen akkukestoksi luvataan 9 tuntia, kun edeltäjässä akkukesto vastaavassa tilassa oli 7 tuntia.Akkukestojen ero noudattelee samaa kaavaa myös pienemmän, 42 mm Forerunner 570:n ja Forerunner 265s:n välillä.Garmin Forerunner 570 hinta Suomessa on julkaisuhetkellä 576 euroa.