Arvostelussa Garmin Forerunner 965 - parasta, mitä juoksijalle on tarjolla

Kesään 2024 tultaessa, kun vihdoin saamme arvostelumme valmiiksi, on kellon hinta ehtinyt laskea jo jonkin verran julkaisuhetken hinnastaan ja on tällä hetkellä noin 650 euroa . Se edustaa Garminin mallistossa edelleen parasta Forerunner-sarjan kelloa, eli yhtiön näkemystä täydellisestä juoksukellosta.

Kello on asemoitu Garminin laajassa valikoimassa yhtiön parhaaksi, nimenomaan juoksijoille suunnitelluksi kelloksi. Se on suora seuraaja aiemmin arvotelemallemme Garmin Forerunner 955:lle ja samalla kalliimpi sisarmalli Forerunner 265:lle .

Garmin Forerunner 965 on häpeilemättä urheilukellon näköinen. Kellossa on Garminin juoksukelloille tyypilliseen tapaan viisi fyysistä painiketta ja muutoinkin muotoilu on hyvin perinteistä urheilukellojen linjaa noudattavaa.